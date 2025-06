Imóveis A Gazeta - Decoração

4 dicas para aplicar o conceito aberto na sala de estar

Estilo ajuda a valorizar a mobilidade e a funcionalidade dos espaços

Nesse layout , a marcenaria e a decoração assumem papel de destaque, pois são responsáveis por delimitar visualmente os diferentes setores. A proposta está alinhada aos conceitos da arquitetura moderna e tem ganhado cada vez mais espaço, influenciada por referências da mídia — como as cozinhas com ilha e salas integradas. >

“Antes de aplicar o conceito aberto em um apartamento é fundamental considerar a estrutura do edifício. Em construções verticais, paredes estruturais e pilares podem limitar as alterações possíveis. Por isso, a orientação de um profissional é indispensável. Mesmo que grandes intervenções não sejam possíveis, ainda é viável adaptar o imóvel com soluções pontuais inspiradas no conceito aberto”, explica Fabio Lima, arquiteto da GT Building. >