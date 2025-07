Imóveis A Gazeta - Decoração

3 dicas para usar plantas na decoração da casa

Veja como tornar o seu lar mais bonito e acolhedor, além de favorecer a saúde física e mental

Publicado em 1 de julho de 2025 às 14:59

As plantas podem ser usadas para compor a decoração da casa Crédito: Imagem: Laci_10 | Shutterstock

Mais do que um elemento decorativo, as plantas desempenham um papel importante no equilíbrio emocional e energético dos ambientes. De acordo com o Feng Shui, técnica ancestral chinesa que estuda a harmonia entre os espaços e as pessoas, a presença de vegetação pode atrair boas energias, estimular a calma e favorecer a saúde física e mental. >

De acordo com Ana Paula Caramico Lasaponari, gerente de projetos e incorporações da BRN Construtora, inserir plantas ao projeto arquitetônico e à decoração transforma não só o visual do lar, mas também a experiência de viver nele. >

Abaixo, a profissional lista algumas dicas para deixar a casa mais acolhedora com o uso de plantas. Confira! >

1. Aproveite os espaços

Mesmo em imóveis compactos, é possível inserir plantas de maneira criativa e funcional. “Quem mora em apartamento pode optar por vasos suspensos, prateleiras verticais ou suportes de parede, que trazem o verde sem comprometer a circulação”, explica Ana Paula Caramico Lasaponari. Em casas térreas, floreiras e canteiros baixos ao longo da entrada são ótimas alternativas para criar um visual agradável e acolhedor. >

>

Entre as espécies recomendadas pela especialista, destacam-se: espada-de-São-Jorge e zamioculca, ideais para ambientes com pouca luz e baixa necessidade de rega; lírio-da-paz e jiboia, perfeitas para áreas internas, por sua elegância e frescor; suculentas e cactos, ótimas para quem busca praticidade e baixa manutenção. >

As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

2. Combine com elementos do paisagismo

As plantas não apenas embelezam o ambiente, como também contribuem para o conforto térmico e a qualidade do ar. Quando combinadas a elementos como pisos claros, iluminação natural e ventilação cruzada, elas promovem ambientes mais frescos e saudáveis. >

“Na arquitetura contemporânea, o bem-estar vai muito além da planta do imóvel e da escolha do mobiliário. A integração com elementos de paisagismo, texturas e formas naturais cria uma conexão harmoniosa com a natureza, o que traz benefícios positivos para o bem-estar físico, mental e emocional. Essa abordagem proporciona uma sensação de acolhimento e contribui para uma melhora significativa na qualidade de vida”, afirma a gerente de projetos e incorporações da BRN Construtora. >

3. Integre as plantas à decoração funcional

Além de decorar, as plantas podem ser inseridas em composições com móveis de apoio, como bancos, cabideiros e estantes. Esses elementos ajudam a criar áreas multifuncionais no dia a dia, como um cantinho para tirar os sapatos, apoiar bolsas ou deixar chaves e correspondências. >

Por Monique Costa >

