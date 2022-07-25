Cinco dicas para utilizar linhas curvas na decoração de casa

O design com formas curvilíneas e orgânicas tem inúmeras vantagens funcionais e estéticas. Além de serem ótimas opções para proporcionar fluidez aos ambientes, as linhas curvas criam a sensação de bem-estar visual. Crédito: Projeto 3D Larissa Villaschi

As linhas curvas ou formas orgânicas, como também são conhecidas, estão ganhando espaço na decoração . Os formatos trazem mais leveza para o ambiente e quebram padrões de geometria, seja com formas naturais, seja com características arredondadas.

Mas, ao optar por esse estilo de decoração, é importante avaliar os materiais que serão utilizados. Para superfícies curvas, por exemplo, o ideal é utilizar materiais mais maleáveis, que se adaptam melhor à forma.

Segundo Amanda Daleprane, arquiteta e consultora de produtos da Compose, os elementos curvos funcionam melhor em ambientes maiores, já que eles demandam mais espaço. Nesse sentido, estar atento à organização do local é fundamental na hora de utilizá-los.

“Não há uma regra com restrições específicas. Tudo irá depender de preferências pessoais e dos espaços. Sempre é possível realizar adaptações para que elas sejam utilizadas. O principal é avaliar o tamanho e o espaço disponível em determinado ambiente, já que elementos curvos ocupam um raio maior e demandam mais espaço”, explica a arquiteta.

O design com formas curvilíneas e orgânicas tem inúmeras vantagens funcionais e estéticas, de acordo com Amanda. Além de proporcionar fluidez aos ambientes, as linhas curvas criam a sensação de bem-estar visual e tranquilidade, trazendo aquele aspecto "clean".

“Além de móveis e peças decorativas, até os revestimentos podem ter formas orgânicas, por meio das peças com texturas naturais. Aquelas que reproduzem pedras, madeiras ou que tenham relevo que remete a algum elemento da natureza são uma alternativa que permite uma experiência sensorial. A sensação de bem-estar aumenta quando há revestimentos que convidam ao toque”, destaca.

A arquiteta Larissa Villaschi também chama atenção para outro fator importante desse tipo de design: a segurança. A falta de quinas e cantos, o que oferece menos risco de acidentes, principalmente considerando idosos, crianças e animais de estimação.

Confira abaixo 5 dicas de Villaschi de como usar formas orgânicas em projetos de arquitetura e decoração: