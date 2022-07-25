Cinco dicas para utilizar linhas curvas na decoração de casa

As linhas curvas ou formas orgânicas, como também são conhecidas, estão ganhando espaço na decoração. Os formatos trazem mais leveza para o ambiente e quebram padrões de geometria, seja com formas naturais, seja com características arredondadas.
Mas, ao optar por esse estilo de decoração, é importante avaliar os materiais que serão utilizados. Para superfícies curvas, por exemplo, o ideal é utilizar materiais mais maleáveis, que se adaptam melhor à forma.
Segundo Amanda Daleprane, arquiteta e consultora de produtos da Compose, os elementos curvos funcionam melhor em ambientes maiores, já que eles demandam mais espaço. Nesse sentido, estar atento à organização do local é fundamental na hora de utilizá-los.
“Não há uma regra com restrições específicas. Tudo irá depender de preferências pessoais e dos espaços. Sempre é possível realizar adaptações para que elas sejam utilizadas. O principal é avaliar o tamanho e o espaço disponível em determinado ambiente, já que elementos curvos ocupam um raio maior e demandam mais espaço”, explica a arquiteta.
O design com formas curvilíneas e orgânicas tem inúmeras vantagens funcionais e estéticas, de acordo com Amanda. Além de proporcionar fluidez aos ambientes, as linhas curvas criam a sensação de bem-estar visual e tranquilidade, trazendo aquele aspecto "clean".
“Além de móveis e peças decorativas, até os revestimentos podem ter formas orgânicas, por meio das peças com texturas naturais. Aquelas que reproduzem pedras, madeiras ou que tenham relevo que remete a algum elemento da natureza são uma alternativa que permite uma experiência sensorial. A sensação de bem-estar aumenta quando há revestimentos que convidam ao toque”, destaca.
A arquiteta Larissa Villaschi também chama atenção para outro fator importante desse tipo de design: a segurança. A falta de quinas e cantos, o que oferece menos risco de acidentes, principalmente considerando idosos, crianças e animais de estimação.
Confira abaixo 5 dicas de Villaschi de como usar formas orgânicas em projetos de arquitetura e decoração:
Iluminação
Use marcenaria com cantos arredondados e pórticos arredondados para trazer iluminação. Eles podem ter detalhes curvos e diferentes, ou curvas que se unem. Os espelhos com quinas arredondadas, e até mesmo espelhos ovais e redondos em penteadeiras, ou em detalhes decorativos, são muito utilizados.
Existem muitos revestimentos com formatos orgânicos que se encontram, mas também é possível criar desenhos no próprio revestimento. Muitas vezes, podemos pedir para fazer um recorte ou usar de forma diferente na hora de paginar.
As curvas também estão em alta nos móveis. Um exemplo é a mesa oval, com tampo arredondado. A quina quadrada dá espaço para uma quina quebrada, que traz um ar mais leve.
Os tapetes são uma ótima pedida para quem quer trazer esse conceito mais leve para dentro do ambiente. Utilize tapetes redondos ou sem estampa, mas com formatos distintos para destacar no ambiente.
Uma dica também para quem quer apostar nessa tendência é trabalhar de forma orgânica os pendentes como os de tubo, que podem ser utilizados em alturas diferentes, gerando um ar super aconchegante. Ou até pendentes com bolas, colocados em alturas distintas. Toda essa composição gera uma atmosfera de conforto.