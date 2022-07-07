Hora do café: 6 dicas de como montar um cantinho especial em casa

Ter um cantinho especial em casa para cultivar bons momentos com café é quase obrigatório para tornar o ambiente ainda mais aconchegante Crédito: Projeto de Regilano Dornellas e foto de Jhonny Roger

Logo ao acordar, depois do almoço ou no finalzinho da tarde para fechar o dia. Não tem jeito. Toda hora é hora de tomar um café. Afinal, quase sempre ele está ligado à memórias afetivas, boas conversas e risadas entre amigos. Por isso, ter um cantinho especial em casa só para cultivar esses bons momentos é quase obrigatório para os amantes do grão, principalmente para quem está pensando em tornar o ambiente ainda mais aconchegante.

O designer de interiores Regilano Dornellas, por exemplo, não apenas gosta de incluir esse espaço em seus projetos, como também é um amante do café. “Sempre tento recomendar para os meus clientes porque acredito que fica bem legal na decoração. Além disso, ele é uma bebida universal e está muito presente no nosso dia a dia, até porque o Espírito Santo é fortemente reconhecido como produtor de café”, destaca.

Segundo ele, não é preciso muito para investir nesse cantinho. Em apartamentos menores, a dica é fazer tudo em uma bandeja com algumas xícaras, cafeteiras e bule. Já nos casos mais elaborados, é possível fazer um trabalho em marcenaria, adotar um aparador ou carrinho de café e até uma bancada exclusiva para guardar os grãos.

A arquiteta Carina Dal Fabro também defende a praticidade desse espaço e afirma que ele deixa a decoração mais charmosa e contemporânea. Ela ainda ressalta que esse cantinho não é exclusivo de projetos residenciais. Também vale incluir dentro de ambientes corporativos para tornar o trabalho mais confortável.

Também vale incluir dentro de ambientes corporativos para tornar o trabalho mais confortável e contemporâneo. Crédito: Projeto de Regilano Dornellas e foto de Weverson Rocio

“Para mim o mais importante é manter tudo ao alcance da mão. Você pode colocar alguns bombons, deixar as cápsulas expostas, alguns potes com açúcar e adoçante e quem sabe até incluir alguma plantinha para deixar tudo mais colorido e harmônico”, recomenda Carina Dal Fabro.

Foi pensando nisso, que após uma conversa com os especialistas, elencamos alguns itens necessários para você criar um cantinho do café confortável e aconchegante. Confira abaixo:

SEIS DICAS PARA MONTAR O SEU CANTINHO DO CAFÉ

Espelhos Quem precisa economizar espaço, pode investir em uma bandeja bem bonita para acomodar as cafeteiras e outros itens desse espaço. Mas para aqueles que estão pensando em um espaço mais elaborado, uma bancada projetada em marcenaria é uma ótima dica de decoração. Além disso, carrinhos de chá e café podem ajudar a montar um espaço portátil e móvel. Para evitar fios espalhados pela casa, na hora de montar o cantinho do café é preciso prestar atenção na proximidade aos pontos de luz e energia. Isso porque caso você opte por uma cafeteira elétrica, será preciso uma tomada para ligá-la. Caso você não possa instalar um novo ponto de acesso. A dica é aproveitar a portabilidade das bandejas e carrinhos de café e montar o seu espaço bem próximo a tomadas que já existem na sua casa. Falando nelas, as cafeteiras são itens muito importantes para esse cantinho do café. Afinal, além de produzirem as bebidas elas são objetos decorativos muito contemporâneos. Para compor, as cápsulas podem ficar em um expositor de metal. Bons cafés exigem boas xícaras. Nesse espaço especial, a recomendação é deixar tudo à mão e de fácil acesso. Por isso, não esqueça dos potes de açúcar, adoçante e os recipientes para tomar a bebida. Tudo precisa estar de acordo. Mas nem só de café vive esse cantinho. Especialistas da área de decoração ressaltam que além de pensar em todos esses itens, vale ficar de olho em objetos decorativos que deixem o espaço ainda mais aconchegante. Quadros decorativos com frases motivacionais e plantas para adicionar cor e aproximar ao ambiente externo são ótimas pedidas. Ainda pensando em quem não tem muito espaço, espelhos ajudam a dar profundidade. Por isso, se você quer aumentar as dimensões desse cantinho, instale-o próximo a esses itens.