Aumento de vínculo com o lar em tempos de isolamento social

Valorização do conforto e do bem-estar devem pautar os novos projetos de arquitetura de interiores Crédito: Freepik

Na correria do dia a dia, a percepção da casa e a funcionalidade dela podem passar batido pelos moradores. Afinal, é comum bater a sensação de que a residência está ligada principalmente ao descanso, já que em boa parte do tempo as pessoas executam atividades fora dela. Neste período de pandemia, entra em cena a reflexão de como valorizar a moradia, além da análise das prioridades da residência.

O arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio, membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), aponta as mudanças no modo de morar neste período de quarentena, que podem virar tendência. Antes da pandemia, a vida girava em torno de valorizar o ar livre, locais públicos e grandes eventos. As moradias basicamente serviam para dormir. Muitos consideravam que a vida boa só acontecia do lado de fora. Hoje, olhamos para casa como o nosso habitat, comenta.

Segundo ele, os cômodos simulam atualmente o mundo externo dentro das casas. Os ambientes esquecidos ou mal resolvidos, como varandas, cozinhas e depósitos, ganham importância em projetos arrojados, que arrancam paredes e integram os espaços. Os cômodos ganham usos múltiplos, além da luz e da ventilação que recebem importância para simular o espaço das ruas no lar, ressalta.

"A relação entre bem-estar e produto virá com ainda mais intensidade após a quarentena" Bruno Moraes - Arquiteto

Mais comodidade

Especialistas indicam que a valorização do conforto e do bem-estar devem pautar os novos projetos de arquitetura de interiores. Independentemente do tamanho, um lar bonito apenas não basta mais. É fundamental que a casa abrace o morador e esteja pronta para atender todas as demandas. A relação entre bem-estar e produto virá com ainda mais intensidade após a quarentena, defende o arquiteto Bruno Moraes.

Ele afirma que a pandemia possibilitou a revisão de ver o jeito de morar na casa. Na vida corrida, muitos nem sequer usufruíam de cômodos da casa, como cozinha e área de serviço. Nos próximos projetos, tenho convicção de que as pessoas solicitarão ambientes mais funcionais, revela a arquiteta Isabella Nalon.

O home office e uma nova rotina de trabalho levam o mercado imobiliário a revisar modelos de moradia e a estratégia de investimentos. As pessoas querem, cada vez mais, conveniência e experiências. Considerando todas estas questões, se torna necessário repensar o modelo de negócio adotado por imobiliárias e a indústria da construção civil, pois a casa sempre foi a extensão que traduz nossa personalidade, hábitos e estilo de vida, observa Celso Siqueira, sócio-proprietário da Lorenge.

Mudanças

No contexto das reformulações das áreas da residência, Heliomar indica que a cozinha é um dos espaços que ganha prioridade. Para quem dizia que não entrava na cozinha para fazer nada, hoje já posta imagens dos pratos elaborados nas redes sociais. As varandas, que só serviam para guardar brinquedos e estender roupas, agora são as áreas de lazer dos apartamentos. O depósito pode ter se transformado em office home. E brinquedotecas estão surgindo daqueles quartos da bagunça ou de eventuais hóspedes, comenta.

Neste processo de transformação do olhar sobre a casa, a chance de ter um jardim em casa ou área de lazer será priorizada. Vemos uma grande procura hoje no mercado imobiliário por lotes e casas na Grande Vitória.

As pessoas estão procurando espaços com quintais, para que possam simular a vida ao ar livre com segurança. Já percebemos a tendência de produção da própria comida, em hortas e pequenas granjas, e da própria energia com placas solares, armazenamento de água de chuva e cuidado com o lixo usando composteiras domésticas, acrescenta.