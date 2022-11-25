Treinar descalço é bom? Saiba os riscos do barefoot training, em alta no TikTok

Além de lesões, o maior risco de treinar descalço é de um peso cair no pé Crédito: Shutterstock

Você já deve ter visto, principalmente em registros nas redes sociais, pessoas treinando descalças - seja em academia ou nos estúdios. No Tik Tok, a #barefoottraining é um sucesso. Para quem não sabe, a escolha consiste em levantar pesos sem usar tênis ou apoio para os pés, ou seja, totalmente descalço.

Com a trend nas redes, o barefoot training tem ganhado cada vez mais adeptos. Quem aderiu, alega que essa prática fortalece os músculos inferiores da perna, do tornozelo e dos pés, além de ajudar a melhorar o equilíbrio. Vale lembrar que, apesar do sucesso na rede social, não há evidências científicas de que treinar descalço tenha um impacto significativo na performance, principalmente para levantamento de peso. Então fica a pergunta: treinar descalço é seguro?

O fisioterapeuta Luiz Felipe Giacomelli, especialista em Fisioterapia Esportiva, diz que o treino descalço só é seguro dependendo da escolha do local que a atividade será feita. "Em academia ou estúdio, se exercitar com pesos livres, aparelhos de musculação ou esteira, é um risco. Para treinos na areia, na terra, na grama ou em pisos emborrachados, caso não tenha risco de cair alguma anilha ou halteres nos pés, os exercícios podem ser feitos descalço".

Luiz Felipe diz que o maior risco de treinar descalço é de um peso cair no pé. "Ou se tratando de aparelhos de musculação, de machucar os pés nos aparelhos de ferro ou aço; ou na esteira de queimar o pé com o aquecimento da lona".

AGACHAMENTO

O instrutor de Educação Física Christian Couto diz que treinar descalço não dá proteção nenhuma contra um trauma direto. "A simples queda de um peso no pé pode fraturar um osso. O tênis protege o atleta ou o praticante de academia nos casos de acidentes, diminuindo a área da lesão e o dano nas partes moles como a pele, os músculos e os tendões".

É preciso atenção com os riscos, caso o exercício não seja feito corretamente. O principal é a lesão. No caso de treinar descalço, ainda tem que se tomar cuidado, porque uma queda de um peso no pé pode fraturar um osso. Para exercícios de agachamento , por exemplo, é mais recomendado utilizar calçados apropriados. "Existem estudos comprovando que treinar descalço faz com que o agachamento, que é um exercício supercompleto, piore. A amplitude do movimento, que é extremamente importante para se conseguir um bom resultado é diminuído, e há um menor recrutamento de fibras musculares da musculatura da coxa", diz Christian Couto.

"Se a pessoa está pensando em fazer levantamento de pesos descalço, é preciso ficar atento para a estabilidade dos tornozelos. O pé pode suar. Caso isso aconteça, dependendo do local onde se está praticando a atividade, esse suor vai gerar uma instabilidade, podendo acontecer um escorregão, por exemplo"

Luiz Felipe Giacomelli diz que bolhas, cortes e calos podem surgir para quem adota essa prática. "Alongamentos, treinos com o TRX, elásticos, bolas, além de caminhadas e corridas na areia são exercícios ideias para serem feitos descalço", diz o fisioterapeuta.

BENEFÍCIOS

O endocrinologista e metabologista Igor Barcelos, pós-graduado em Medicina do Esporte, diz que treinar descalço é seguro e traz uma série de benefícios para a coordenação e equilíbrio, ajudando a aumentar a estabilidade do corpo. "Ainda auxilia no fortalecimento dos músculos que levam a estabilização dos membros inferiores, trazendo melhorias para os pés, os tornozelos, os joelhos, os quadris e a coluna. Andar descalço faz os músculos trabalharem mais, trazendo pés mais fortes e que se adaptam melhor".

Segundo ele, os exercícios devem ser feitos em superfícies regulares, planas e seguras. "A pessoa deve começar devagar, aumentando progressivamente o tempo e a carga de exercícios para fortalecer a musculatura e aumentar o equilíbrio".

Barcelos ressalta que, apesar dos benefícios, a sobrecarga de peso sobre os pés e tornozelos pode levar a instabilidade e resultar em lesões nos tornozelos, nos joelhos e nos quadris. "O treino descalço ainda pode espalhar algumas doenças infecciosas como a pé de atleta ou as verrugas".