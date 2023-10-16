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Estabilidade à coluna vertebral

Confira 7 exercícios aeróbicos que ajudam a fortalecer o abdômen

Confira opções que promovem a queima de gordura, tonificam os músculos e melhoram a resistência cardiorrespiratória
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Exercícios aeróbicos ajudam a fortalecer os músculos do abdômen Crédito: Jacob Lund | Shutterstock
Fortalecer o abdômen é importante para a saúde e funcionalidade do corpo. Os músculos abdominais desempenham um papel fundamental em diversas atividades cotidianas, desde a simples manutenção da postura até a execução de movimentos mais complexos. Além disso, um core fortalecido proporciona suporte e estabilidade à coluna vertebral, prevenindo dores nas costas.
Para definir o abdômen, existem alguns tipos de exercícios que trabalham corretamente essa região. “Os melhores exercícios são aqueles que trabalham o tronco. A musculatura abdominal tem grandes grupos musculares que devem ser trabalhados: músculo reto abdominal (porção superior e inferior), músculos oblíquos do lado direito e do lado esquerdo”, enumera Benjamin Apter, médico especialista em medicina esportiva.
A seguir, confira algumas opções de exercícios para fazer e fortalecer o abdômen.

1. Corrida

A corrida é um exercício aeróbico eficaz para fortalecer a barriga porque envolve uma ampla gama de músculos, incluindo os abdominais. Isso porque a constante contração deles para manter a postura e o equilíbrio resulta em um fortalecimento progressivo.
“O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor. É interessante que o treino aeróbico seja inserido ao final do treino de força”, aconselha o professor Rick Soares Vieira. 

2. Ciclismo

O ciclismo fortalece a musculatura, diminui a celulite e a flacidez de membros inferiores, fazendo as regiões como pernas, barriga e bumbum oxigenarem mais. Uma dica é pedalar com o abdômen contraído para deixá-lo mais durinho. “Só não vale esquecer de respirar”, reforça a personal trainer Katia Yoshida.

3. Natação

A natação é um exercício completo que envolve todos os grupos musculares, incluindo o abdômen, bem como melhora a respiração e a postura, aumenta a resistência e ajuda a perder peso. “Quem pratica atividades aquáticas conquista melhor condicionamento físico e qualidade de vida. Com o tempo, você sente suas pernas e braços mais firmes e percebe que houve um fortalecimento muscular na área do abdome”, conta a personal trainer Mariana Onias.
Imagem Edicase Brasil
Pular corda ajuda a fortalecer os músculos da barriga Crédito: antoniodiaz | Shutterstock

4. Pular corda

Pular corda é um exercício de alta intensidade que exige um esforço constante dos músculos abdominais para manter a estabilidade e coordenar os movimentos. Com a prática regular, isso leva a um notável fortalecimento do abdômen. “Pular corda é uma das atividades aeróbicas mais completas e eficientes para nosso organismo”, explica a personal trainer Ângela Steck. 

5. Boxe

O boxe é um esporte que envolve movimentos rápidos e coordenados dos braços, tronco e pernas. Os músculos do abdômen são constantemente ativados para fornecer suporte e estabilidade durante os movimentos, contribuindo para o fortalecimento.
“Por ser um esporte completo e trabalhar aptidões físicas, o boxe ainda contribui para um alto gasto calórico, ajudando na manutenção e perda do peso”, explica Gustavo Barquilha, preparador físico.

6. Burpees

Os burpees são uma combinação de movimentos que envolvem agachamento, flexões e saltos. Essa atividade exige um esforço considerável dos músculos abdominais para manter a estabilidade e coordenar os movimentos, levando ao fortalecimento do abdômen.

7. Prancha

Embora seja um exercício estático, a prancha é altamente eficaz para fortalecer o abdômen. Ao manter a posição, os músculos abdominais são constantemente ativados para sustentar o corpo, resultando em um fortalecimento progressivo.

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