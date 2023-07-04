Lei que estabelece ponto facultativo em dias com menos de 22°C recebe apoio na Câmara

Tramita o novo projeto de lei que pretende ajudar os friorentos e devotos da fadiga no rigoroso inverno do Espírito Santo. A lei é simples, ponto facultativo em dias que fizer menos de 22 graus no estado.
A nova regra já é vista com bons olhos por vereadores e deputados e conta com entusiastas nas ruas. “Não é fácil suportar esse clima europeu que a gente enfrenta” afirma Eduardo Camargo, engenheiro e empreendedor da área de bolo de pote.
Em entrevista ao Parcial, o criador desse projeto reforça a importância da lei e seus benefícios para o povo capixaba “Voto sim pela minha família, pelos meus filhos, pelo cachorro e pela nossa saúde mental”.
E você, caríssimo leitor, apoia a ideia?
Caro leitor
Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.