Expectativa de vida de capixabas que enfrentam trânsito da Serra é menor, afirma IBGE

Com a Norte Sul, na Serra, bloqueada próximo ao Terminal de Carapina, muitas pessoas tiveram que fazer seu trajeto a pé Crédito: Foto leitor/Edson Neto

A rodovia Norte Sul diminuiu - mais uma vez - a expectativa de vida de quem mora ou trabalha no município da Serra. Sim, quando o assunto é saúde mental e física, não é apenas a criminalidade que influencia a vida de quem passa por lá.

Afinal, se alguém tem um problema que pode ser resolvido em uma reunião interna ou num grupo de whatsapp, que então seja no caminho do trabalho dos milhares de capixabas, na rota da entrevista de emprego, da consulta médica, daquela visita à tia doente.

E assim, a Serra mostra-se, mais uma vez, como o playground do absurdo rodoviário. Em meio a buzinas incessantes, obras intermináveis, motoristas frustrados e sonhos de um transporte público eficiente, uma segunda-feira típica se desenrola. E se você não está lá considere-se um ser de sorte.