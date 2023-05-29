Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Expectativa de vida de capixabas que enfrentam trânsito da Serra é menor, afirma IBGE
Humor

Expectativa de vida de capixabas que enfrentam trânsito da Serra é menor, afirma IBGE

O transtorno da vez foi a cortesia de um grupo de rodoviários, que realizou manifestação fechando a rodovia Norte Sul, próximo ao terminal de Carapina

Públicado em 

29 mai 2023 às 15:59
O Parcial

Colunista

O Parcial

Com a Norte Sul, na Serra, bloqueada próximo ao Terminal de Carapina, muitas pessoas tiveram que fazer seu trajeto a pé
Com a Norte Sul, na Serra, bloqueada próximo ao Terminal de Carapina, muitas pessoas tiveram que fazer seu trajeto a pé Crédito: Foto leitor/Edson Neto
A rodovia Norte Sul diminuiu - mais uma vez - a expectativa de vida de quem mora ou trabalha no município da Serra. Sim, quando o assunto é saúde mental e física, não é apenas a criminalidade que influencia a vida de quem passa por lá.
O transtorno da vez foi cortesia de um grupo de rodoviários. O motivo? Não foi sobre salário ou condições de trabalho, mas, sim, uma disputa interna no sindicato.
Afinal, se alguém tem um problema que pode ser resolvido em uma reunião interna ou num grupo de whatsapp, que então seja no caminho do trabalho dos milhares de capixabas, na rota da entrevista de emprego, da consulta médica, daquela visita à tia doente.
E assim, a Serra mostra-se, mais uma vez, como o playground do absurdo rodoviário. Em meio a buzinas incessantes, obras intermináveis, motoristas frustrados e sonhos de um transporte público eficiente, uma segunda-feira típica se desenrola. E se você não está lá considere-se um ser de sorte.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

CEO da Shein teme ficar preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES

Projeto de lei prevê a inclusão de Neosoro em cesta básica no ES

Influenciadora capixaba ensina a usar pó de minério como sombra brilhante

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Humor Serra sindirodoviários
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados