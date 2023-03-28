Influenciadora capixaba ensina a usar pó de minério como sombra brilhante

Sombra nos olhos (foto ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Em um mundo onde inovação e criatividade são essenciais para se destacar, a influenciadora capixaba Mel Leocádio decidiu dar uma nova utilidade a um substrato que preenche os pulmões dos moradores da Grande Vitória há anos: o bom e velho pó de minério.

Segundo a blogueira, qualquer um que queira acompanhar a nova tendência, pode esquecer as paletas caríssimas e as marcas de luxo, porque agora temos uma solução caseira e, digamos, "sustentável" para dar aquele toque especial a qualquer make. Afinal, quem não gostaria de brilhar com um produto extraído diretamente da própria varanda?

A influencer afirma que a solução é simples. Basta ficar sem lavar a varanda, ou tirar a poeira dos móveis, por alguns minutos e pronto. Separe um pincel limpo, passe ele sobre a superfície que você destinou para o acúmulo do pó de minério, e aplique na região da pálpebra. O resultado é incrível, afirmam internautas que já aderiram a técnica.

Mel acrescenta sobre a versatilidade desse material: "Além de sombra, é possível usar ele como iluminador para região do rosto, ou até mesmo corporal. Não acredito que não tive essa ideia antes.", completa a capixaba.