Suspeito de invadir pista do aeroporto é liberado após prestar depoimento; confira

Suspeito de invadir pista do aeroporto é liberado após prestar depoimento Crédito: Shutterstock

Vitória, Brasil. Um avião teve seu pouso suspenso após um caranguejo bloquear a pista do aeroporto. Testemunhas afirmam que o caranguejo, já identificado como "Carlinhos", não se intimidou com o barulho dos motores.

Caminhando de lado com uma desenvoltura impressionante, Carlinhos ocupou a pista de pouso, obrigando um avião a abortar o pouso e dar uma volta adicional antes de pousar com segurança.

Carlinhos encontra-se foragido, visto sua malemolência em se esquivar. Estudantes compartilharam nas redes sociais imagens da operação policial no mangue da Ufes na manhã desta quarta-feira. A polícia já interrogou 3 suspeitos, que continham características semelhantes ao do meliante: eram caranguejos.

Amigos do crustáceo se dizem surpresos. A motivação ainda não foi esclarecida, mas colegas afirmam que Carlinhos se queixava de burnout há semanas.

* Da Redação