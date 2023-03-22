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Humor

Suspeito de invadir pista do aeroporto é liberado após prestar depoimento; confira

Caminhando de lado com uma desenvoltura impressionante, Carlinhos ocupou a pista de pouso, obrigando um avião a abortar e dar uma volta adicional antes de pousar com segurança.

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:17

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:17
O Parcial

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O Parcial

Suspeito de invadir pista do aeroporto é liberado após prestar depoimento
Suspeito de invadir pista do aeroporto é liberado após prestar depoimento Crédito: Shutterstock
Vitória, Brasil. Um avião teve seu pouso suspenso após um caranguejo bloquear a pista do aeroporto. Testemunhas afirmam que o caranguejo, já identificado como "Carlinhos", não se intimidou com o barulho dos motores.
Caminhando de lado com uma desenvoltura impressionante, Carlinhos ocupou a pista de pouso, obrigando um avião a abortar o pouso e dar uma volta adicional antes de pousar com segurança.
Carlinhos encontra-se foragido, visto sua malemolência em se esquivar. Estudantes compartilharam nas redes sociais imagens da operação policial no mangue da Ufes na manhã desta quarta-feira. A polícia já interrogou 3 suspeitos, que continham características semelhantes ao do meliante: eram caranguejos.
Amigos do crustáceo se dizem surpresos. A motivação ainda não foi esclarecida, mas colegas afirmam que Carlinhos se queixava de burnout há semanas.
* Da Redação

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

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