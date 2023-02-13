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Humor

Crise do ovo: marombeiros ameaçam fechar a 3ª ponte

Com a crise do ovo atingindo em cheio o bolso dos marombeiros, uma vez que os custos de produção afetam os preços, a turma "faminta por proteína" faz o que pode

Públicado em 

13 fev 2023 às 10:52
O Parcial

Colunista

O Parcial

Ovos de galinha
O aumento nos custos de produção elevaram o preço dos ovos de galinha nas prateleiras dos mercados Crédito: Shutterstock
Com a crise do ovo atingindo em cheio o bolso dos marombeiros, há quem tema o pior. Com seus músculos famintos por proteína, muitos estão ameaçando fechar a Terceira Ponte em protesto contra os preços dos ovos. blz.. 
A crise chega a escassez do produto em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Portugal. No Brasil, o impacto está nos custos da produção que eleva os preços nas prateleiras.  Para se ter ideia, na Grande Vitória, por exemplo, o preço do ovo de galinha subiu 28,10% em 2022 — a segunda maior variação do país, perdendo apenas para Curitiba, no Paraná (31,09%).
Enquanto isso, alguns lutam com unhas e dentes para garantir a sua porção diária de proteína, outros estão buscando alternativas criativas para driblar a crise. Já houve relatos de marombeiros que passaram a criar galinhas em seus próprios apartamentos, enquanto outros estão se aventurando em receitas mirabolantes que substituem o ovo por outros ingredientes, como pó de casca de banana.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

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