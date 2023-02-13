Crise do ovo: marombeiros ameaçam fechar a 3ª ponte

Enquanto isso, alguns lutam com unhas e dentes para garantir a sua porção diária de proteína, outros estão buscando alternativas criativas para driblar a crise. Já houve relatos de marombeiros que passaram a criar galinhas em seus próprios apartamentos, enquanto outros estão se aventurando em receitas mirabolantes que substituem o ovo por outros ingredientes, como pó de casca de banana.