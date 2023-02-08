Condomínio troca sauna por câmara frigorífica no ES

A reunião de condomínio realizada na última sexta-feira trouxe uma novidade para os moradores de um prédio localizado em Jardim da Penha, em Vitória: a decisão de trocar a sauna pela câmara fria. Com o calor intenso dos últimos dias, muitos moradores relataram dificuldade em usar a sauna e, em uma proposta unânime, decidiram trocar o equipamento.

Segundo o síndico do prédio, a troca foi realizada com o objetivo de proporcionar mais conforto para os moradores durante os dias de calor. A frigorífica, que já está instalada na área de lazer do condomínio, tem sido muito utilizada por moradores que agora podem desfrutar de uma área fresca e agradável. A sauna, por sua vez, será remanejada para uma área de manutenção para que seja leiloada no sul do Brasil.