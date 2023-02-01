Pesquisa destaca: número de influenciadores passa o de seguidores no ES Crédito: Shutterstock

Um fenômeno raro está sendo observado e estudado por especialistas no Espírito Santo: o crescente número de influencers que, pasmem, já ultrapassa o de seguidores.

Há diversas frentes e linhas para esse estudo de comportamento, uma delas busca entender o que propriamente esses perfis querem influenciar, já que seu conteúdo às vezes não passa de mensagens de bom dia e de provadores em lojas.

Por outro lado, a pesquisa já tenta compreender também a comunidade árabe, que curiosamente tanto está presente nos perfis desses influenciadores.

"É surpreendente como o conteúdo dessas pessoas fascina tanto os moradores desse país no Oriente Médio", afirma o pesquisador Fábio Jacinto.

Fato curioso também é o comportamento específico (considerado tímido) desses seguidores, que não curtem e nem comentam as publicações.

* Da redação, Manu Santana