Número de influenciadores passa o de seguidores no ES

Um fenômeno raro está sendo observado e estudado por especialistas no Espírito Santo: o crescente número de influencers que, pasmem, já ultrapassa o de seguidores.
Há diversas frentes e linhas para esse estudo de comportamento, uma delas busca entender o que propriamente esses perfis querem influenciar, já que seu conteúdo às vezes não passa de mensagens de bom dia e de provadores em lojas.
Por outro lado, a pesquisa já tenta compreender também a comunidade árabe, que curiosamente tanto está presente nos perfis desses influenciadores.
"É surpreendente como o conteúdo dessas pessoas fascina tanto os moradores desse país no Oriente Médio", afirma o pesquisador Fábio Jacinto.
Fato curioso também é o comportamento específico (considerado tímido) desses seguidores, que não curtem e nem comentam as publicações.
* Da redação, Manu Santana
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