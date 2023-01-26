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Humor

Janeiro sem fim: Bebê do ES que nasceu no início do mês já sabe ler e escrever

Ao mesmo tempo, uma parcela da população vem sofrendo de forma trágica as consequências deste mês interminável: os funcionários que recebem depois do dia 31

Públicado em 

26 jan 2023 às 14:25
O Parcial

Colunista

O Parcial

Bebê do ES que nasceu no início do mês já sabe ler e escrever
Bebê do ES que nasceu no início do mês já sabe ler e escrever Crédito: Shutterstock
Afinal, quantos dias cabem dentro de janeiro? O primeiro mês de 2023 já dura uma eternidade e, nesse meio tempo, crianças nascidas na virada do ano já conseguiram ser até alfabetizadas. Não se espante ao ver os pequenos capixabas já lendo e entendendo os posts de O Parcial.
Ao mesmo tempo, uma parcela da população vem sofrendo de forma trágica as consequências deste mês interminável: os funcionários que recebem depois do dia 31. A equipe do Parcial se solidariza com a dor dos capixabas assalariados.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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