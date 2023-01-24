Trovão é um dos sons mais temidos por capixabas e só perde para o da campainha, afirma pesquisa

Raios e trovões fizeram os capixabas passar sufoco na madrugada de terça (24) Crédito: Shutterstock

Raios e trovões. Capixabas passaram por momentos de sufoco na madrugada desta terça (24) com medo da energia cair e o ventilador desligar.

De acordo com uma pesquisa recente, o som do trovão é um dos mais temidos pelos habitantes do Espírito Santo, ficando atrás apenas do som da campainha, o que antecede a chegada de uma visita inesperada.

A pesquisa, realizada com moradores de diversas regiões do Estado, mostrou que a maioria das pessoas relacionam o som da campainha com sensações de medo e insegurança mais intensas do que as provocadas pelo trovão.