Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Trovão é um dos sons mais temidos por capixabas e só perde para o da campainha, afirma pesquisa
Humor

Trovão é um dos sons mais temidos por capixabas e só perde para o da campainha, afirma pesquisa

De acordo com levantamento, som do trovão é um dos mais temidos pelos habitantes do Espírito Santo, ficando atrás apenas do som da campainha, antecedendo a chegada de uma visita inesperada

Públicado em 

24 jan 2023 às 12:19
O Parcial

Colunista

O Parcial

Raios e trovões fizeram os capixabas passar sufoco na madrugada de terça (24)
Raios e trovões fizeram os capixabas passar sufoco na madrugada de terça (24) Crédito: Shutterstock
Raios e trovões. Capixabas passaram por momentos de sufoco na madrugada desta terça (24) com medo da energia cair e o ventilador desligar.
De acordo com uma pesquisa recente, o som do trovão é um dos mais temidos pelos habitantes do Espírito Santo, ficando atrás apenas do som da campainha, o que antecede a chegada de uma visita inesperada.
A pesquisa, realizada com moradores de diversas regiões do Estado, mostrou que a maioria das pessoas relacionam o som da campainha com sensações de medo e insegurança mais intensas do que as provocadas pelo trovão.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Academias lotadas: capixabas acampam por até 3 dias aguardando liberação de equipamentos

Mosteiro dará curso de meditação para ajudar a esquecer a fatura do cartão de janeiro

Neblina aparece e pela 1ª vez capixaba tenta enxergar algo além de seu próprio nariz

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados