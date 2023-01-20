Academias lotadas: capixabas acampam por até 3 dias aguardando liberação de equipamentos

Capixabas acampam em frente às academias aguardando liberação de equipamentos Crédito: Shutterstock

Na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Jardim Camburi, era possível avistar dezenas de pessoas acampadas em frente a uma academia da região.

Buscando evitar o revezamento de equipamentos – causado pela superlotação – os capixabas optaram por virar noites a fio na calçada, em barracas montadas em frente ao estabelecimento.

Luiz Cláudio, o primeiro da fila, afirma que a academia no verão se torna insuportável, e que ter conseguido fazer supino sem revezar foi gratificante.

"Não me arrependo de ter dormido aqui. Revezar equipamentos não apenas atrasa meu treino, mas atinge minha dignidade. Faria tudo de novo", conta o engenheiro.

* Reportagem: Manu Santana