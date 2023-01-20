Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Academias lotadas: capixabas acampam por até 3 dias aguardando liberação de equipamentos
Humor

Academias lotadas: capixabas acampam por até 3 dias aguardando liberação de equipamentos

"Faria tudo de novo", afirma capixaba após acampar em frente a academia

Públicado em 

20 jan 2023 às 17:06
O Parcial

Colunista

O Parcial

Capixabas acampam em frente às academias no verão
Capixabas acampam em frente às academias aguardando liberação de equipamentos Crédito: Shutterstock
Na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Jardim Camburi, era possível avistar dezenas de pessoas acampadas em frente a uma academia da região.
Buscando evitar o revezamento de equipamentos – causado pela superlotação – os capixabas optaram por virar noites a fio na calçada, em barracas montadas em frente ao estabelecimento.
Luiz Cláudio, o primeiro da fila, afirma que a academia no verão se torna insuportável, e que ter conseguido fazer supino sem revezar foi gratificante.
"Não me arrependo de ter dormido aqui. Revezar equipamentos não apenas atrasa meu treino, mas atinge minha dignidade. Faria tudo de novo", conta o engenheiro.
Reportagem: Manu Santana

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Mosteiro dará curso de meditação para ajudar a esquecer a fatura do cartão de janeiro

Neblina aparece e pela 1ª vez capixaba tenta enxergar algo além de seu próprio nariz

É possível se curar sem postar foto do soro ou pulseira no hospital, diz especialista

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados