Capixabas já não sabem mais se decoração é do Natal passado ou do próximo

Ao que parece, a Prefeitura de Vitória apostou no sentimento da nostalgia neste início de 2023. Isso porque, ao passar pela bela Orla de Camburi, o capixaba pode sentir a sensação de estar ainda em 2022.
Em pleno 25 de janeiro, é possível notar a permanência da decoração de Natal nos postes da praia. Há quem diga ainda que a permanência das luzes natalinas seja, na verdade, uma decoração especial para o feriado que está por vir, o tão amado Carnaval.
Por outro lado, outra corrente de pensamento arrisca dizer que os pisca-piscas já fazem parte do natal de 2023, e irão seguir o ano no mesmo lugar, buscando evitar atrasos na decoração e retrabalhos de remoção e reinstalação.
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