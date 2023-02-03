Capixaba instala tirolesa em apartamento para não encontrar vizinhos no elevador Crédito: O Parcial

Uma atitude no mínimo inusitada de um morador da Praia da Costa dividiu a opinião dos internautas. Trata-se da instalação de uma tirolesa que liga o apartamento do engenheiro Vinicius Ferreira à sua vaga de garagem, no térreo do edifício.

Mas, o que leva uma pessoa a tomar essa atitude? A resposta é simples, explicada pelo próprio detentor da tirolesa: "Não suportava mais encontrar meus vizinhos no elevador e escutar comentários genéricos sobre o clima do dia. Ninguém merece concordar se está calor ou não, todos os dias", frisou Vinicius.

O engenheiro conta que foram anos de tortura, morando no mesmo prédio e tendo que eventualmente cumprimentar vizinhos a qualquer hora do dia, até mesmo numa descida rápida para pegar um lanche.

Por falar em lanche, Vinicius conta que irá adaptar a própria estrutura da tirolesa para receber delivery sem precisar descer: "O entregador coloca o produto na cesta e eu puxo no sistema de roldana".

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Mas afinal, quais são as vantagens e desvantagens dessa atitude?

Dentre os pontos positivos, há o benefício de não esbarrar com outros moradores do prédio nos corredores e elevadores. Porém, nem tudo são flores. Tal feito pode render multa, conforme o regime de cada condomínio. Além disso, os custos de instalação e adaptação desse meio de transporte podem variar de R$ 10 mil a R$ 20 mil.