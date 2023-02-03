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Humor

Capixaba instala tirolesa em apartamento para não encontrar vizinhos no elevador

Uma atitude no mínimo inusitada de um morador da Praia da Costa dividiu opiniões. Trata-se da instalação de uma tirolesa que liga o apartamento do engenheiro Vinicius Ferreira à sua vaga de garagem, no térreo do edifício

Públicado em 

03 fev 2023 às 10:26
O Parcial

Colunista

O Parcial

Capixaba instala tirolesa em apartamento para não encontrar vizinhos no elevador
Capixaba instala tirolesa em apartamento para não encontrar vizinhos no elevador Crédito: O Parcial
Uma atitude no mínimo inusitada de um morador da Praia da Costa dividiu a opinião dos internautas. Trata-se da instalação de uma tirolesa que liga o apartamento do engenheiro Vinicius Ferreira à sua vaga de garagem, no térreo do edifício.
Mas, o que leva uma pessoa a tomar essa atitude? A resposta é simples, explicada pelo próprio detentor da tirolesa: "Não suportava mais encontrar meus vizinhos no elevador e escutar comentários genéricos sobre o clima do dia. Ninguém merece concordar se está calor ou não, todos os dias", frisou Vinicius.
O engenheiro conta que foram anos de tortura, morando no mesmo prédio e tendo que eventualmente cumprimentar vizinhos a qualquer hora do dia, até mesmo numa descida rápida para pegar um lanche.
Por falar em lanche, Vinicius conta que irá adaptar a própria estrutura da tirolesa para receber delivery sem precisar descer: "O entregador coloca o produto na cesta e eu puxo no sistema de roldana".

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Mas afinal, quais são as vantagens e desvantagens dessa atitude?
Dentre os pontos positivos, há o benefício de não esbarrar com outros moradores do prédio nos corredores e elevadores. Porém, nem tudo são flores. Tal feito pode render multa, conforme o regime de cada condomínio. Além disso, os custos de instalação e adaptação desse meio de transporte podem variar de R$ 10 mil a R$ 20 mil.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos. 

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