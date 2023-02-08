Após paciente dormir por 8 horas, ressonância magnética na Serra já está esgotada no Airbnb

Ressonância magnética, o exame tão temido por alguns foi o berço de ninar de um capixaba em um hospital na Serra. Entenda:
[Por mais absurda que seja, essa parte é real] Um homem chegou no final da noite para realização do exame e acordou na manhã seguinte sozinho na sala da ressonância, na Serra. Após andar pelo hospital, chegou a conclusão: ele havia sido esquecido pela equipe do hospital e dormido cerca de 8h seguidas no equipamento. O ocorrido foi em 2015, embora o caso tenha ganhado destaque na mídia apenas agora, após a solicitação de indenização feita pelo homem ter sido negada. Você lê mais em A Gazeta (clicando aqui).
Sabendo disso, os capixabas estressados com o cotidiano e o calor estão correndo para os aplicativos de aluguel de temporada para garantir momentos de descanso merecido e refrigerado. Nós, na tentativa do mesmo, acabamos vendo que não há mais vagas disponíveis na Serra.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.