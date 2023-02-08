Após paciente dormir por 8 horas, ressonância magnética na Serra já está esgotada no Airbnb

Ressonância magnética, o exame tão temido por alguns foi o berço de ninar de um capixaba em um hospital na Serra. Entenda:

Sabendo disso, os capixabas estressados com o cotidiano e o calor estão correndo para os aplicativos de aluguel de temporada para garantir momentos de descanso merecido e refrigerado. Nós, na tentativa do mesmo, acabamos vendo que não há mais vagas disponíveis na Serra.