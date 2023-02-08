Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Após paciente dormir por 8 horas, ressonância magnética na Serra já está esgotada no Airbnb
Humor

Após paciente dormir por 8 horas, ressonância magnética na Serra já está esgotada no Airbnb

Ressonância magnética, o exame tão temido por alguns foi o berço de ninar de um capixaba em um hospital na Serra. Entenda

Públicado em 

08 fev 2023 às 14:01
O Parcial

Colunista

O Parcial

Aparelho de ressonância magnética
Aparelho de ressonância magnética Crédito: Shutterstock
Ressonância magnética, o exame tão temido por alguns foi o berço de ninar de um capixaba em um hospital na Serra. Entenda:
[Por mais absurda que seja, essa parte é real] Um homem chegou no final da noite para realização do exame e acordou na manhã seguinte sozinho na sala da ressonância, na Serra. Após andar pelo hospital, chegou a conclusão: ele havia sido esquecido pela equipe do hospital e dormido cerca de 8h seguidas no equipamento. O ocorrido foi em 2015, embora o caso tenha ganhado destaque na mídia apenas agora, após a solicitação de indenização feita pelo homem ter sido negada. Você lê mais em A Gazeta (clicando aqui).
Sabendo disso, os capixabas estressados com o cotidiano e o calor estão correndo para os aplicativos de aluguel de temporada para garantir momentos de descanso merecido e refrigerado. Nós, na tentativa do mesmo, acabamos vendo que não há mais vagas disponíveis na Serra.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Condomínio troca sauna por câmara frigorífica no ES

Capixaba instala tirolesa em apartamento para não encontrar vizinhos no elevador

Número de influenciadores passa o de seguidores no ES

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Humor Saúde Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados