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Humor

Capixaba está juntando dinheiro desde outubro para pagar Uber até o Sambão do Povo

Sabendo que o retorno para casa não é fácil durante os grandes eventos, o capixaba faz o que pode para não passar perrengue na volta pra casa

Públicado em 

10 fev 2023 às 09:45
O Parcial

Colunista

O Parcial

Homem sorrindo de braços cruzados
Capixaba diz que esforço para não ser surpreendido pela tarifa dinâmica vale a pena Crédito: Shutterstock
Sabendo que o retorno para casa não é fácil durante os grandes eventos, o capixaba está juntando dinheiro desde outubro para pagar Uber até o Sambão do Povo. 
Ele deixou de comprar aquela pizza deliciosa aos domingos e até fracionou o uso do papel higiênico, mas agora ele vai chegar ao destino com classe, sem ser ameaçado e amedrontado pelo valor dinâmico do aplicativo.
Contando os dias para o Carnaval de Vitória, o engenheiro químico Fernando Ferreira diz que o esforço valeu a pena. "Neste fim de semana, quando todo mudo for surpreendido pela tarifa dinâmica, eu estarei tranquilo. Quem é o doido agora? Hein? Me diz? Vai, me diz!", completou o capixaba, instantes antes de ter um surto e ser encaminhado para o hospital com sintomas de crise de ansiedade e distúrbios adquiridos ao longo dos últimos meses.
Desejamos um ótimo carnaval para o nosso querido capixaba.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

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