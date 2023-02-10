Sabendo que o retorno para casa não é fácil durante os grandes eventos, o capixaba está juntando dinheiro desde outubro para pagar Uber até o Sambão do Povo.

Ele deixou de comprar aquela pizza deliciosa aos domingos e até fracionou o uso do papel higiênico, mas agora ele vai chegar ao destino com classe, sem ser ameaçado e amedrontado pelo valor dinâmico do aplicativo.

Contando os dias para o Carnaval de Vitória, o engenheiro químico Fernando Ferreira diz que o esforço valeu a pena. "Neste fim de semana, quando todo mudo for surpreendido pela tarifa dinâmica, eu estarei tranquilo. Quem é o doido agora? Hein? Me diz? Vai, me diz!", completou o capixaba, instantes antes de ter um surto e ser encaminhado para o hospital com sintomas de crise de ansiedade e distúrbios adquiridos ao longo dos últimos meses.