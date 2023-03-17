Para não se relacionar com ex de algum conhecido, capixabas acabam ficando solteiros

Jovens do ES ficam sem perspectiva ao procurarem parceiros sem vínculos com seus círculos sociais Crédito: Shutterstock

A busca por um novo parceiro nem sempre é uma missão fácil, ainda mais quando você vive num estado que parece um quarto e sala. Dentre todas as (poucas) pessoas dispostas a embarcar em um relacionamento, é preciso encontrar alguém que se assemelhe às nossas expectativas e desejos - e que não seja um psicopata - de forma recíproca.

Mas, para alguns capixabas, essa procura tornou-se ainda mais difícil do que ir a um show de rock com enxaqueca. Querendo se relacionar apenas com pessoas sem ligação com seu círculo social, os solteiros do Espírito Santo se encontram sem opção, virando um verdadeiro Pokémon GO.

Um belo exemplo disso é Amanda, uma jovem de 23 anos, que contou à reportagem do Parcial que já desistiu. “Todos que tento algo mais sério, acabo descobrindo que já se relacionou com alguma amiga”, frisa, em tom de revolta, a jovem.

Já Guilherme, estudante de odontologia, afirma não dar prosseguimento a relações por medo de ser taxado de "talarico". Esse termo é agregado a quem se envolve com ex de alguém próximo, comportamento esse que no ES pode ser aplicado a quase todo mundo, visto o tamanho desse lugar.