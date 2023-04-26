Projeto de lei prevê a inclusão de Neosoro em cesta básica no ES

A gloriosa vitória para os alérgicos e "riniteiros" do ES se aproxima. Já conhecido como “Meu Neosoro, Minha Vida”, o projeto de lei 87587/23 visa incluir na cesta básica antialérgicos, lenços e demais itens de sobrevivência para os capixabas que são atormentados pela rinite e todas as demais malditas doenças respiratórias que terminam com "ite".
A votação para a nova lei é aguardada com uma ansiedade desesperadora por todos aqueles que não aguentam mais responder a um "saúde!" após cada um dos insuportáveis mais de 90 mil espirros do dia.
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