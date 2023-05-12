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Humor

CEO da Shein teme ficar preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES

Chairman da marca deve visitar o Estado em breve. Será que magnata pode ter o mesmo destino que suas peças quando chegam ao país e ficar parado nos centros de distribuição?

Públicado em 

12 mai 2023 às 08:48
O Parcial

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Casagrande se reuniu em Nova York com Marcelo Claure, chairman da Shein. Crédito:
Casagrande se reuniu em Nova York com Marcelo Claure, chairman da Shein. Crédito: Crédito: Adriano Zucolotto/Governo-ES
O representante da Shein está com as malas prontas para uma visita às terras capixabas em junho. Quem deixou escapar essa gossip foi o próprio governador, Renato Casagrande que, em uma quarta-feira qualquer (10), enquanto saboreava um cachorro-quente em Nova York, bateu um papo com o magnata das nossas roupas chinesas.
Casagrande aproveitou que o CEO pediu um café para acompanhar o hot dog, para meter aquela propaganda do nosso estado, citando o famoso café de Jacu, jogando na cara do executivo as vantagens de dar um pulo no ES, explanando sobre os incentivos de se ter uma instalação aqui.
A pergunta que não quer calar é: será que o CEO ficará preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES, como acontece com algumas compras feitas em e-commerces do tipo que ele conduz? Pois ninguém aguenta mais ter que esperar a compra primeiro ficar presa em Curitiba para só depois finalmente ficar agarrada em Viana ou na Serra.
Quer saber mais? Indicamos uma leitura lá na coluna do Abdo Filho, em A Gazeta.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

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