CEO da Shein teme ficar preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES

Casagrande aproveitou que o CEO pediu um café para acompanhar o hot dog, para meter aquela propaganda do nosso estado, citando o famoso café de Jacu, jogando na cara do executivo as vantagens de dar um pulo no ES, explanando sobre os incentivos de se ter uma instalação aqui.

A pergunta que não quer calar é: será que o CEO ficará preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES, como acontece com algumas compras feitas em e-commerces do tipo que ele conduz? Pois ninguém aguenta mais ter que esperar a compra primeiro ficar presa em Curitiba para só depois finalmente ficar agarrada em Viana ou na Serra.