Capixabas enganam até pesquisadores e ES fica fora de lista de estados mais infiéis do Brasil

Na última semana, uma notícia chocou os capixabas. Sim, todo o Espírito Santo ficou de fora do ranking das cidades que mais traem no Brasil. Mas como justificar essa ausência no pódio da premiação?
Alguns acreditam que os infiéis, digo, capixabas, conseguiram driblar até mesmo os entrevistadores com seu poder de sedução e suas desculpas como: "ela é só uma amiga de trabalho".
Por outro lado, há quem ache que houve falha na contagem, já que os capixabas não abrem a porta nem para fiscal da dengue, quem dirá para entrevistador.
Caro leitor
Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.