Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Capixabas enganam até pesquisadores e ES fica fora de lista de estados mais infiéis do Brasil
Humor

Capixabas enganam até pesquisadores e ES fica fora de lista de estados mais infiéis do Brasil

Acreditam que os capixabas conseguiram driblar até mesmo os entrevistadores com seu poder de sedução e suas desculpas como "ela é só uma amiga de trabalho"

Públicado em 

19 jun 2023 às 15:42
O Parcial

Colunista

O Parcial

De acordo com pesquisa, Espírito Santo não possui nenhum município no ranking das cidades que mais traem no Brasil
De acordo com pesquisa, Espírito Santo não possui nenhum município no ranking das cidades que mais traem no Brasil Crédito: Shutterstock
Na última semana, uma notícia chocou os capixabas. Sim, todo o Espírito Santo ficou de fora do ranking das cidades que mais traem no Brasil. Mas como justificar essa ausência no pódio da premiação?
Alguns acreditam que os infiéis, digo, capixabas, conseguiram driblar até mesmo os entrevistadores com seu poder de sedução e suas desculpas como: "ela é só uma amiga de trabalho".
Por outro lado, há quem ache que houve falha na contagem, já que os capixabas não abrem a porta nem para fiscal da dengue, quem dirá para entrevistador.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Expectativa de vida de capixabas que enfrentam trânsito da Serra é menor, afirma IBGE

CEO da Shein teme ficar preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES

Projeto de lei prevê a inclusão de Neosoro em cesta básica no ES

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Humor Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados