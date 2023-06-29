Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Entrega do aquaviário no ES já tem mais temporadas que Grey's Anatomy
Humor

Entrega do aquaviário no ES já tem mais temporadas que Grey's Anatomy

Entrega do aquaviário é o nosso próprio drama que se arrasta há tanto tempo que já ganhou o status de lenda urbana. Será que na última temporada, ele funcionará?

Públicado em 

29 jun 2023 às 15:59
O Parcial

Colunista

O Parcial

Humor: Entrega do aquaviário no ES já tem mais temporadas que Grey's Anatomy
Humor: Entrega do aquaviário no ES já tem mais temporadas que Grey's Anatomy Crédito: Fernando Madeira
Entre as promessas de projetos no Espírito Santo, parece que temos aqui um forte candidato a campeão de longevidade. Este  se estende mais que as séries mais premiadas da TV. Sim, a entrega do aquaviário é o nosso próprio drama que se arrasta há tanto tempo que já ganhou o status de lenda urbana. Um verdadeiro mistério a ser desvendado.
E como em todo bom enredo de série, 2023 tem nos presenteado com várias reviravoltas. Adiamentos? Tivemos váriosO próximo, por exemplo, está previsto para agosto. Chegou ao ponto que cada nova data de inauguração é recebida com um cético "Aham, Cláudia, senta lá".
No fim das contas, talvez a intenção seja realmente essa: transformar a entrega do aquaviário numa saga épica, repleta de suspenses e adiamentos, que será lembrada pelas gerações futuras como a maior trama já vivida pelos capixabas. E quem sabe, em algum momento, finalmente chegará o grande final da temporada, com a inauguração tão esperada do aquaviário. Mas, por enquanto, tudo o que podemos fazer é esperar o próximo episódio dessa novela. Aguardamos ansiosos pelos próximos capítulos!

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Capixabas enganam até pesquisadores e ES fica fora de lista de estados mais infiéis do Brasil

Expectativa de vida de capixabas que enfrentam trânsito da Serra é menor, afirma IBGE

CEO da Shein teme ficar preso no Centro de Distribuição da Serra quando visitar o ES

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

espírito santo Humor Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados