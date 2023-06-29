Entrega do aquaviário no ES já tem mais temporadas que Grey's Anatomy

Entre as promessas de projetos no Espírito Santo, parece que temos aqui um forte candidato a campeão de longevidade. Este se estende mais que as séries mais premiadas da TV. Sim, a entrega do aquaviário é o nosso próprio drama que se arrasta há tanto tempo que já ganhou o status de lenda urbana. Um verdadeiro mistério a ser desvendado.

No fim das contas, talvez a intenção seja realmente essa: transformar a entrega do aquaviário numa saga épica, repleta de suspenses e adiamentos, que será lembrada pelas gerações futuras como a maior trama já vivida pelos capixabas. E quem sabe, em algum momento, finalmente chegará o grande final da temporada, com a inauguração tão esperada do aquaviário. Mas, por enquanto, tudo o que podemos fazer é esperar o próximo episódio dessa novela. Aguardamos ansiosos pelos próximos capítulos!