Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bem-estar

Dia dos Namorados sozinho ou acompanhado? Dicas para animar a data

Muitas pessoas ficam angustiadas com a data. Que tal se preparar para tornar este um dia de celebração e não mais de desânimo?
Personare

Personare

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 08:00

Dia dos Namorados sozinho ou acompanhado?
Dia dos Namorados sozinho ou acompanhado? Crédito: Personare
Dia dos Namorados sozinho ou acompanhado? Todo ano percebo pessoas angustiadas com a proximidade do Dia dos Namorados, como se preferissem riscar do calendário esta data.
A solidão parece falar mais alto neste dia para quem está desacompanhado. Já os comprometidos que não estão satisfeitos na relação ficam como um nó na garganta e no coração.
Então, que tal se preparar para tornar este um dia de celebração e não mais de desânimo? Veja dicas a seguir para quem está e quem não está numa relação. E, se precisar de ajuda, saiba aqui sobre a consulta para superar suas dificuldades no amor.

Para quem está solteiro ou enrolado

A sensação de solidão está diretamente relacionada à baixa autoestima e à falta de amor próprio. Portanto, somente fortalecendo o amor por nós mesmos nos sentiremos mais seguros e completos, seja no Dia dos Namorados ou em qualquer outro dia do ano.
Ao invés de apenas olhar para o que temos de qualidades positivas, que tal abraçar aquilo que não é tão bonito assim? Enxergar e aceitar os próprios defeitos e qualidades negativas é também algo bastante importante para nossa autoestima e amor próprio.
Afinal, negar o que temos de “ruim” significa negar um pedaço de nós mesmos e não encarar nossos desafios.

Veja Também

Três rituais para solteiras no Dia dos Namorados

Isso não significa que devemos procurar e focar apenas em nossos aspectos negativos, mas sim aprender a olhá-los como nossos professores no exercício de aceitação e perdão.
Procure olhar para o que você a princípio não gosta em si mesmo e, ainda que continue não gostando, pelo menos pare de resistir, lutar e rejeitar seus “defeitos”. Aceite e escolha focar, agora sim, em seus aspectos positivos. Isso ajudará você a passar o Dia dos Namorados mais pleno e de bem consigo mesmo.

Para quem está insatisfeito ou deseja renovar a relação

Do que adianta comemorar o Dia dos Namorados fazendo um programa diferente com o par, mas no dia seguinte tudo voltar ao “normal”?
Às vezes é possível dar uma trégua nas brigas nesse dia, ou fazer algum um programa diferente para reavivar a relação. Outras vezes nem isso conseguimos, pois as brigas, a rotina e a mesmice reinam até mesmo nesta data, que seria para lembrar o lado mais romântico do relacionamento.
No dia a dia, muitas vezes perdemos de vista a sintonia com a pessoa amada e isso pode trazer situações de atritos, desencontros e desentendimentos, ou até um sentimento maçante de rotina, que apaga qualquer resquício de paixão e romance.
Quando nos relacionamos, assumimos o compromisso com nós mesmos, com a pessoa parceira e com a relação em si.  Então, que tal reforçar esse compromisso e procurar fazer diferente daqui para frente? Sempre é tempo para melhorar a comunicação, fortalecer, ativar e renovar os vínculos da relação.
Se a comunicação está estagnada ou desarmônica, ou há alguma falta de sintonia no casal – seja de expectativas, ritmos, interesses ou qualquer outro tipo – experimente focar nos pontos de afinidade.
Durante as próximas semanas, busque atividades ou momentos para valorizar e estimular intencionalmente esses pontos de sintonia, mesmos que seja um simples banho a dois para aumentar a conexão do casal.
Se por outro lado o casal já apresenta um clima de boa harmonia e sintonia, mas a relação parece monótona, o clima de paixão anda morno demais ou até esfriou, é hora de ativar a relação.
Para isso, cada parceiro pode estimular sua energia dominante, masculina ou feminina, permitindo-se ser, fazer ou falar, de maneira que sinta seu homem ou sua mulher interior se sentir fortalecido(a).

Veja Também

10 brinquedos sexuais para curtir o Dia dos Namorados

Isso pode ser feito cuidando da aparência, sentindo-se mais livre para falar e agir de acordo com a sua verdade, ou criando maneiras de dar vazão a sua força masculina ou feminina.
É legal também poder reconhecer e estimular no outro a sua própria energia e verdade.
Olhar com mais atenção e admiração para a pessoa parceira, buscando o que há de mais belo, charmoso e instigante na mulher ou no homem que você ama. E essa admiração pode ser demonstrada por meio de palavras ou atitudes. Que tal experimentar?
Veja aqui como escolher o presente de Dia dos Namorados segundo o momento que seu par está vivendo.

Para continuar refletindo sobre o tema

Para os solteiros que desejam uma ferramenta energética para reforçar o bem-estar consigo mesmo, sugiro os banhos vibracionais Acquântica (veja mais aqui).
Já se a ideia é trazer à tona a verdadeira e profunda força que existe dentro de si, o Natureza Descoberta pode ser uma boa opção.
Os comprometidos podem aproveitar os banhos vibracionais Intimidade Líquida para a mulher, Contato Essencial para o homem, e a alquimia Natureza do Amor para ser usada pelos dois.
Ceci Akamatsu: Terapeuta Acquântica, faz atendimentos presenciais no Rio de Janeiro, em São Paulo e à distância. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare. [email protected]

Veja Também

Signos que combinam no amor: veja quem dá match na Astrologia

Horóscopo do Dia dos Namorados 2022: as previsões para cada signo

Já escolheu seu vinho para o Dia dos Namorados? Veja dicas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Esotérico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados