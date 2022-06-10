Três rituais para solteiras no Dia dos Namorados Crédito: Personare

Quando se aproxima o dia mais romântico do ano, muitas pessoas solteiras sentem frio na espinha. É muito comum o comentário “Parece que todo mundo tem alguém, menos eu”, dizem. Então, aqui vão três rituais para solteiras no dia dos namorados, para aproveitar a data e mudar essa energia.

Primeiro Ritual de Dia dos Namorados para pessoas solteiras

Entenda que você MERECE a melhor pessoa possível ao seu lado. Internalize isso, escreva em um papel as seguintes frases:

“Eu mereço ter comigo a minha alma gêmea mais compatível”





“Eu mereço viver um grande amor”





“Eu mereço ter uma pessoa incrível ao meu lado para viver coisas incríveis”



Segundo Ritual de Dia dos Namorados para solteiras

Liberte-se das crenças que te limitam sobre relacionamentos amorosos. Se você acredita em algo, a sua realidade vai te trazer exatamente o que você acredita.

Lembre-se de coisas que ouviu na infância, dos seus pais e avós, o que viu na TV ou ouviu de amigas e amigos e o que pensa recorrentemente.

Vou te ajudar com algumas crenças limitantes bem comuns:

“Todos os homens interessantes estão comprometidos”





“Eu tenho o dedo podre para homem”





“Eu só atraio homens comprometidos”





“Eu sempre sou traída”





“Se eu me relacionar de novo, eu vou sofrer”



Agora é a sua vez. Concentre-se e escreva a sua lista de crenças limitantes. Depois de pronta, você pode queimá-la (claro, tomando todos os cuidados para não incendiar a sua casa!).

Terceiro Ritual para solteiras no Dia dos Namorados

É muito importante você saber as características da pessoa parceira ideal. Então, faça uma lista com as características da pessoa que você quer namorar, como uma Manifestação de Alma Gêmea.

Para te ajudar, trouxe as características gerais para você pensar:

Estilo de roupa

Personalidade



Estilo de vida: diurno, trabalho, renda, o que faz no tempo livre



Faixa etária



Distância que mora da sua casa



Estilo musical



Desejo sobre relacionamento: filhos, casar, morar junto, viajar o mundo



Nesse vídeo, tem uma sessão de Manifestação de Alma Gêmea que pode te ajudar a ter mais clareza de como fazer essa parte:

Acredite: você também pode criar essa realidade para você e esses rituais podem te ajudar e muito!