Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esotérico

Três rituais para solteiras no Dia dos Namorados

Veja dicas para manifestar a alma gêmea se você quer encontrar uma pessoa parceira
Personare

Personare

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 12:11

Três rituais para solteiras no Dia dos Namorados
Três rituais para solteiras no Dia dos Namorados Crédito: Personare
Quando se aproxima o dia mais romântico do ano, muitas pessoas solteiras sentem frio na espinha. É muito comum o comentário “Parece que todo mundo tem alguém, menos eu”, dizem. Então, aqui vão três rituais para solteiras no dia dos namorados, para aproveitar a data e mudar essa energia.
A ideia é que os rituais ajudar a manifestar a companhia incrível que você deseja. Mas se precisar ir mais fundo aí dentro, conheça aqui terapeutas que podem trabalhar bloqueios na sua vida amorosa e te ajudar a superar desafios no amor.
Vamos aos rituais! Prepare um ambiente gostoso. Acenda velas e luzes indiretas, escute uma música que você goste, acenda um incenso, traga seus cristais para perto. Crie um clima gostoso e aconchegante que favoreça a introspeção e o olhar para dentro. Pegue papel e caneta e vamos lá!

Primeiro Ritual de Dia dos Namorados para pessoas solteiras

Entenda que você MERECE a melhor pessoa possível ao seu lado. Internalize isso, escreva em um papel as seguintes frases:
  • “Eu mereço ter comigo a minha alma gêmea mais compatível”

  • “Eu mereço viver um grande amor”

  • “Eu mereço ter uma pessoa incrível ao meu lado para viver coisas incríveis”
Você pode incluir outras afirmações que sentir. Leia em voz alta e sinta a energia dessas frases. Veja aqui como tornar suas afirmações positivas mais poderosas.

Segundo Ritual de Dia dos Namorados para solteiras

Liberte-se das crenças que te limitam sobre relacionamentos amorosos. Se você acredita em algo, a sua realidade vai te trazer exatamente o que você acredita.
Faça uma lista das crenças que podem estar sabotando sua vida amorosa. Provavelmente são mais do que 10 na sua lista.
Lembre-se de coisas que ouviu na infância, dos seus pais e avós, o que viu na TV ou ouviu de amigas e amigos e o que pensa recorrentemente.
Vou te ajudar com algumas crenças limitantes bem comuns:
  • “Todos os homens interessantes estão comprometidos”

  • “Eu tenho o dedo podre para homem”

  • “Eu só atraio homens comprometidos”

  • “Eu sempre sou traída”

  • “Se eu me relacionar de novo, eu vou sofrer”
Agora é a sua vez. Concentre-se e escreva a sua lista de crenças limitantes. Depois de pronta, você pode queimá-la (claro, tomando todos os cuidados para não incendiar a sua casa!).

Terceiro Ritual para solteiras no Dia dos Namorados

É muito importante você saber as características da pessoa parceira ideal. Então, faça uma lista com as características da pessoa que você quer namorar, como uma Manifestação de Alma Gêmea.
Para te ajudar, trouxe as características gerais para você pensar:
  • Estilo de roupa
  • Personalidade
  • Estilo de vida: diurno, trabalho, renda, o que faz no tempo livre
  • Faixa etária
  • Distância que mora da sua casa
  • Estilo musical
  • Desejo sobre relacionamento: filhos, casar, morar junto, viajar o mundo
Nesse vídeo, tem uma sessão de Manifestação de Alma Gêmea que pode te ajudar a ter mais clareza de como fazer essa parte:
Acredite: você também pode criar essa realidade para você e esses rituais podem te ajudar e muito!
Raquel Ribeiro é doutora em psicologia pela USP, terapeuta e instrutora oficial de ThetaHealing, certificada pelo Think (Thetahealing® Institute of Knowledge). É sócia do Aretê, que oferece cursos, atendimentos e vivências de ThetaHealing®[email protected]

Veja Também

Gastronomia, aventura e descanso: 5 roteiros para o Dia dos Namorados

40 dicas de jantares, cestas e doces para o Dia dos Namorados

Já escolheu seu vinho para o Dia dos Namorados? Veja dicas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Fique bem Esotérico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira
Imagem de destaque
Quem está tomando as decisões no Irã?
‘Caldeirão com Mion’ formará duplas sertanejas no quadro 'Dupla do Brasil'
ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados