Conheça banhos infalíveis para aumentar a libido no Dia do Sexo

Que tal aproveitar o momento do banho para se cuidar? Crédito: Shutterstock

O Dia do Sexo, comemorado em 6 de setembro, é uma data em que muitos casais, ou até mesmo solteiros, gostam de inovar nas relações. Posições diferentes, fantasias e fetiches são colocados em prática para a felicidade e satisfação dos envolvidos.

A data por si só já traz algo a mais para a intimidade, mas sempre é possível fazer com que o momento se torne ainda mais especial ao usar ervas e produtos naturais que têm o poder de aumentar a libido das mais variadas formas. “Mesmo que a Hora H entre os parceiros já esteja boa o suficiente para fazer com que ambos cheguem ao clímax, é possível tomar banhos com propósitos específicos para prolongar o prazer”, revela Arthur Peroni, consultor esotérico da iQuilibrio.

Kelida Marques, consultora espiritual, concorda e explica que nosso corpo, mente e alma acumulam energias que nem sempre estão em harmonia, e isso pode interferir no momento do prazer. Por isso, é fundamental liberar essas tensões e permitir que o corpo se abra para novas sensações.

“Uma forma de promover essa harmonização é por meio de rituais de autocuidado que envolvem banhos de ervas. Essas práticas simples, mas poderosas, ajudam a limpar a mente e o corpo das negatividades, abrindo espaço para que as energias positivas fluam livremente. Quando estamos em sintonia com nossas próprias energias, nos tornamos mais receptivos ao prazer, criando um ambiente propício para uma conexão mais profunda e satisfatória com nós mesmos e com os outros”, diz.

Ficou curioso(a)? Então, confira agora os banhos mais eficazes para surpreender no Dia do Sexo.

Banho de ervas para aumentar a libido

Este banho pode ser preparado para uma noite especial, complementando o charme pessoal e aumentando as chances de sucesso na intimidade. Os ingredientes necessários são 2 litros de água, a casca de 1 maçã bem vermelha, canela em pó, cravo-da-índia e óleo essencial de rosas. Em uma panela, deve-se adicionar a água, a casca de maçã, um pouco de canela e cravo. A mistura deve ser fervida por 15 minutos. Após desligar o fogo, é necessário acrescentar 4 gotas do óleo de rosas.

O banho deve descansar por 2 horas antes de ser coado e levado para o banheiro. Após o banho higiênico, o líquido deve ser jogado no corpo, começando pelo pescoço, permitindo que seque naturalmente.

Banhos com maçã, canela e ervas são algumas das opções Crédito: Shutterstock

Banho de guaraná para mais energia

O banho de guaraná é uma forma simples e eficaz de renovar as energias e aumentar a libido. Para prepará-lo, são necessários apenas dois litros de água e uma colher (sopa) de guaraná em pó.

Primeiro, coloque a água no fogo e desligue quando começar a formar pequenas bolhas. Em seguida, adicione o pó de guaraná e misture bem. Deixe a mistura esfriar por cerca de 15 a 20 minutos. Após o banho higiênico normal, despeje o banho de guaraná sobre o corpo, do pescoço para baixo.

De acordo com Arthur, o guaraná, quando utilizado em um banho, proporciona uma sensação de revitalização e renovação. Ele também potencializa a energia corporal e mental, preparando a pessoa para momentos de maior disposição e conexão íntima.

Banho para sexo com amor

Para aqueles que valorizam o amor na intimidade, um banho especial pode ajudar a criar um ambiente mais romântico. Os ingredientes necessários são a casca de 1 maçã bem vermelha, um pouco de canela em pó, cravo-da-índia e óleo essencial de rosa. Em 2 litros de água, ferva a casca de maçã, a canela e o cravo por 15 minutos. Após desligar o fogo, adicione 3 gotas de óleo essencial de rosa e deixe o líquido descansar por 2 horas.

Alguns banhos podem te ajudar a melhorar a relação sexual Crédito: Shutterstock

Depois do banho higiênico, despeje a mistura sobre o corpo, do pescoço para baixo, e deixe secar naturalmente. Para potencializar o efeito, é recomendado adicionar 3 gotas de champanhe ou sidra rosé a um pouco de óleo ou creme sem perfume e usar para hidratar o corpo.

Banho para aumentar a potência sexual

Para melhorar a potência sexual, um banho de marapuama pode ser benéfico. Prepare uma infusão com 1 colher (sopa) da erva de marapuama em 1 litro de água. Deixe ferver por 20 minutos e, após esfriar, despeje a infusão sobre o corpo, do pescoço para baixo, ao final do banho diário.

Banho para prolongar o orgasmo