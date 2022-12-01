Afinal, o que é ser boa ou bom de cama? 5 dicas para apimentar o sexo

Sexo é troca e ser bom de cama é deixar o seu desejo te guiar Crédito: Shutterstock

"Você é bom de cama?". Existe um equívoco quanto a essa pergunta para definir a participação de uma pessoa na relação sexual - e porque não dizer uma cobrança mesmo. O que define uma pessoa ser boa de cama? Quantidade? Malabarismos no ato? Fazer a parceria gozar? Depois de ouvir muitas pessoas fazendo esta pergunta no meu Instagram, resolvi trazer a reflexão para a nossa coluna.

Existe uma expectativa gerada quanto a dinâmica sexual que então definiria a “boa de cama”. Ouso falar que ela é ilusória para muitos. Inclusive, já presenciei muitas pessoas se apegarem a esse fato como uma ancora para o parceiro (a) não navegar em outros mares.

Se você tem como modelo de "ser boa de cama" a performance que passa na novela ou no filme pornô, você está esquecendo que aquele cenário reprisado ali não é real. Pode ser uma cena até legal, que estimula a imaginação, mas não é a realidade.

A realidade tem sentimentos, medos, inseguranças, tabus e o ideal é que tenha muito desejo. Quando aprendemos uma técnica, ou uma brincadeira mais quente, ela entra no seu repertório de desejo e troca sexual e isso é absolutamente singular, ou seja, cada um tem o seu jeito. Como podemos esperar que só a técnica me garanta o diploma de "boa de cama"?

Sexo é troca, é transmitir algo que você está sentindo, como por exemplo o desejo por alguém. Sem desejo não funciona. Ser uma boa parceria sexual implica entender que você não está ali para atuar, que aquilo que você está vivendo é prazeroso para ambos. Sexo é não pretender adotar mecanicamente técnicas, mas senti-las como parte da explosão do que você está sentindo.

Então, ser bom de cama é deixar o seu desejo te guiar, é ter prazer e exalar ele em seu corpo sem tabus, medos, preconceitos e julgamentos. É sair do controle para a sensação de ser livre da preocupação excessiva de não estar correspondendo. É servir e deixar sentir. É ter desejo na cama ou fora dela.

E eu vou te ensinar cinco técnicas para que o seu corpo sensorial te ajude na resposta de ser boa de cama. Com os seus cinco sentidos!

Visão: Com um ambiente a meia luz, uma lingerie, velas, flores, procure o que estimule o seu desejo visual. Audição: Com uma música que você goste ou sussurre palavras quentes.

Olfato: Com perfume, óleos, cremes, difusores, um cheiro que marque o seu momento.

Paladar: Um bom vinho, espumante, frutas afrodisíacas, géis comestíveis, chocolate.

Tato: A pele é o maior órgão sexual que temos, toque com as pontas dos dedos, sinta o toque e vale usar acessórios também.

