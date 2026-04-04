Zé Neto e Cristiano recebem intimação da Justiça após música associada a Vorcaro

Zé Neto & Cristiano abrem oportunidade para artistas do ES Crédito: Alisson Demetrio

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, afirmou em sua rede social que eles receberam uma intimação da Justiça após a divulgação de um vídeo de sua nova música, chamada "Oi, Tudo Bem?". A peça promocional, já fora do ar, supostamente associava a letra a conteúdos extraídos das conversas privadas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso por suspeita de fraudes bilionárias.

Nas publicações, Zé Neto aparece folheando uma cópia do processo enviada por seu advogado, diz que achou se tratar de uma brincadeira de 1º de abril e que a música, ainda não lançada, está sendo associada "a determinado assunto". O cantor ainda afirma que não vai comentar o conteúdo da intimação, porque o processo correria em segredo de Justiça, e que estariam "querendo nos calar".

De acordo com o G1, a Justiça de São Paulo determinou em caráter liminar na quarta-feira (1º) que a dupla sertaneja interrompesse a divulgação do vídeo promocional da nova música. A decisão da 29ª Vara Cível, diz o site, veio após uma solicitação da influenciadora Karolina Trainotti --uma das mulheres na conversas vazadas com Vorcaro, que alegou ter fotos e dados pessoais utilizados sem autorização na peça de divulgação da canção.

A letra de "Oi, Tudo Bem?" não cita nomes, mas retrata como personagem um homem que mantém várias relações simultâneas com diferentes mulheres. "Eu falava bom dia para uma/ Escrevia bom dia para outra/ Eu ouvia 'te amo' de uma/ E eu lia 'eu te amo' da outra", dizem os versos.

Segundo o G1, os advogados de Karolina Trainotti afirmam que o vídeo sincronizava a música com imagens das conversas privadas dela com Vorcaro, o que exporia a cliente a situação vexatória e sensacionalista. Ainda segundo o site, a ação pede indenização por danos morais, e a decisão da Justiça impede a dupla sertaneja de vincular a imagem da influenciadora à narrativa da música.

Trainotti está entre as mulheres com quem Vorcaro trocava mensagens de cunho íntimo enquanto mantinha um relacionamento com sua ex-namorada, Martha Graeff. Ela já apareceu anteriormente no noticiário porque teria ganhado do banqueiro um imóvel de luxo em São Paulo avaliado em cerca de R$ 4,3 milhões.