Veja 5 realities shows de relacionamentos que fazem sucesso no Brasil

Reality Casamento às Cegas Crédito: Reprodução | Netflix

Os realities shows de relacionamento têm se destacado no cenário televisivo brasileiro, conquistando uma legião de fãs e uma audiência expressiva. Programas como “De Férias com o Ex”, “Casamento às Cegas Brasil” e “Power Couple Brasil” atraem o público ao explorar as dinâmicas emocionais e os desafios enfrentados por casais e solteiros em busca de amor e conexão. A diversidade de formatos, mantém o interesse dos espectadores e gera grande repercussão nas mídias sociais.

A seguir, confira 5 realities shows de relacionamentos que fazem sucesso no Brasil!

1. 90 dias para casar (2014)

“90 dias para casar”, acompanha casais compostos por uma pessoa norte-americana e uma estrangeira Crédito: Reprodução digital | Max

O reality “90 dias para casar” tem 10 temporadas e acompanha a história de casais compostos por uma pessoa norte-americana e uma estrangeira. O programa leva esse nome porque corresponde ao período de validade do visto K1, que concede 90 dias aos noivos para se casarem após a chegada do parceiro(a) estrangeiro aos Estados Unidos. Durante esse tempo , os casais enfrentam barreiras culturais, diferenças de idioma e questões familiares, enquanto decidem se realmente querem passar o resto da vida juntos.

Onde assistir: Max.

2. De férias com o ex Brasil (2016)

Em “De férias com o ex Brasil”, os participantes buscam um novo relacionamento enquanto encaram seus antigos namorados Crédito: Reprodução digital | Prime Video e Paramount+

O reality show “De férias com o ex – Brasil” reúne cinco mulheres e cinco homens solteiros em uma mansão luxuosa à beira da praia, todos com a intenção de desfrutar as férias enquanto buscam novos parceiros. No entanto, a paz é constantemente interrompida pela chegada inesperada dos ex-namorados a cada episódio.

Com 8 temporadas, o programa também conta com uma versão especial em que os participantes são celebridades da internet. Além disso, há o “De Férias com o Ex – Diretoria”, que reúne os membros que fizeram história no programa e disputam o prêmio de R$ 100 mil.

Onde assistir: Prime Video e Paramount+.

3. Power Couple Brasil (2016)

No reality “Power Couple”, os casais precisam mostrar que confiam um na força do outro Crédito: Reprodução digital | PlayPlus

O reality show , que tem 6 temporadas, reúne casais de celebridades em uma mansão. Juntos, eles enfrentam desafios que testam sua força física, emocional e compatibilidade, visando ganhar um prêmio em dinheiro. Com os ânimos à flor da pele devido à convivência diária, as tensões e alianças podem influenciar significativamente o andamento do jogo.

Onde assistir: PlayPlus.

4. Brincando com fogo Brasil (2020)

Em “Brincando com fogo Brasil” os casais enfrentam o desafio de se abster sexualmente para conquistar o prêmio em dinheiro Crédito: Reprodução digital | Netflix

O programa reúne solteiros atraentes em um resort paradisíaco, em que eles precisam resistir à tentação física para ganhar um prêmio em dinheiro. Os participantes são desafiados a formar conexões emocionais genuínas sem se envolverem fisicamente. Todavia, cada infração às regras de abstinência resulta em uma dedução do prêmio total.

O objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e a construção de relacionamentos mais profundos. Ao longo da temporada, os solteiros passam por diversas atividades e workshops que incentivam o autoconhecimento e a comunicação, tornando a competição tanto um teste de autocontrole quanto uma jornada de transformação pessoal.

Onde assistir: Netflix.

5. Casamento às cegas Brasil (2021)

Em “Casamento às cegas Brasil”, os casais criam laços de afinidade sem se conhecerem fisicamente Crédito: Reprodução digital | Netflix

Com 4 temporadas, a versão brasileira do reality “Casamento às Cegas” é apresentada pelo casal de atores Klebber Toledo e Camila Queiroz. A dinâmica conta com 32 participantes dispostos a encontrar um amor sem se conhecerem fisicamente. Na primeira etapa do programa, eles se encontram dentro de cabines em que conversar, mas não se ver.

Quando eles se apaixonam e fazem o pedido de casamento, avançam para a próxima etapa, em que finalmente se conhecem e compartilham uma lua de mel. Se decidirem seguir juntos, passam a viver no “mundo real” por um mês. Se o relacionamento persistir, avançam para a etapa final: o casamento.