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Streaming

Netflix cresce o dobro do que projetava e chega a 277 milhões de assinantes

Em carta para acionistas, plataforma comemorou crescimento acima do esperado entre os meses de abril e junho deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 13:33

Em carta para acionistas, a Netflix comemorou um crescimento acima do esperado entre os meses de abril e junho deste ano. A plataforma líder no streaming conseguiu 8,05 milhões de novos assinantes em todo o mundo.
Os resultados, divulgados na última sexta (19), superaram as expectativas em todas as regiões do planeta. Apenas na Ásia, foram conquistados 2,8 milhões de novos assinantes.
No geral, os analistas esperavam que, no período, a plataforma conquistasse 4,87 milhões de novos clientes, em média. A versão com publicidade, lançada em vários mercados, foi a que mais trouxe novos clientes a partir deste ano.
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Na Netflix há diversos filmes sobre desastres ambientais (Imagem: MAXSHOT.PL | Shutterstock) Crédito:
Para os sócios, porém, a Netflix entende que a publicidade será um complemento para sua fonte de renda. Os assinantes diretos ainda são os que rendem maiores ganhos.
Com o crescimento, a Netflix tem cerca de 277,7 milhões de clientes no mundo. A repressão da plataforma ao compartilhamento de senhas e a introdução da opção de assinatura com publicidade fizeram com que a plataforma tivesse o segundo melhor primeiro semestre de sua história, perdendo apenas para o boom da pandemia, em 2020.

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"O desafio para muitos de nossos competidores é que, enquanto eles estão investindo de forma pesada em conteúdo premium, isso tem gerado uma quantidade de visualizações relativamente pequena em seus serviços de streaming", disse a companhia em sua carta aos acionistas.
No segundo trimestre do ano, de acordo com a Netflix, a receita aumentou 17%, alcançando o montante de US$ 9,56 bilhões (R$ 53,2 bilhões), superando ligeiramente as projeções da companhia.

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