Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Prime Video anuncia série de 'true crime' sobre penitenciária do Tremembé

Produção contará histórias reais que aconteceram dentro do presídio envolvendo criminosos famosos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 15:35

Suzane deixa o Tremembé em 'saidinha' de Dia das Mães em 2018
Suzane deixa o Tremembé em 'saidinha' de Dia das Mães em 2018 Crédito: Folhapress
Suzane Von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdemlmassih e o casal Nardoni são alguns dos nomes que passaram pelo complexo penitenciário do Tremembé, no interior paulista.
O presídio de segurança máxima é destino de criminosos condenados por crimes hediondos e protagonistas de casos que ficaram famosos na mídia.
Inaugurado em 1990, o Tremembé será cenário da nova série do gênero queridinho do momento, o "true crime". A série de ficção terá episódios baseados em histórias reais que aconteceram dentro do presídio envolvendo os criminosos conhecidos no país.
A série é inspirada nos livros "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", de Ulisses Campbell.
Campbell assina o roteiro da série, ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.
A série vai começar a ser filmada no segundo semestre desse ano e será disponibilizada no catálogo do streaming da Amazon. Ainda não há previsão de lançamento.

Veja Também

Netflix cancela Power Rangers e série pode ser interrompida após mais de 30 anos

Minha prioridade é preto e favelado, do contrário eu seria do 'BrancoReggae', diz criador de série

Jogo sobre a Yakuza será transformado em série no Prime Video

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Filmes Série Prime Vídeo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos
Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente
Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados