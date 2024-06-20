Prime Video anuncia série de 'true crime' sobre penitenciária do Tremembé

Suzane deixa o Tremembé em 'saidinha' de Dia das Mães em 2018 Crédito: Folhapress

Suzane Von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdemlmassih e o casal Nardoni são alguns dos nomes que passaram pelo complexo penitenciário do Tremembé, no interior paulista.

O presídio de segurança máxima é destino de criminosos condenados por crimes hediondos e protagonistas de casos que ficaram famosos na mídia.

Inaugurado em 1990, o Tremembé será cenário da nova série do gênero queridinho do momento, o "true crime". A série de ficção terá episódios baseados em histórias reais que aconteceram dentro do presídio envolvendo os criminosos conhecidos no país.

A série é inspirada nos livros "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", de Ulisses Campbell.

Campbell assina o roteiro da série, ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.