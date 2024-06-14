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Streaming

Netflix cancela Power Rangers e série pode ser interrompida após mais de 30 anos

A Hasbro, empresa que possui os direitos da marca, ainda acredita na franquia e busca novo parceiro para manter a produção da série
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 19:30

Netflix cancela Power Rangers e série pode ser interrompida após mais de 30 anos
Netflix investia na franquia Power Rangers desde 2021 Crédito: Divulgação/Netflix
Netflix, que vinha investindo na franquia Power Rangers desde 2021, decidiu cancelar a parceria com a Hasbro Entertainment, empresa que possui os direitos da marca Power Rangers, devido ao baixo desempenho das produções. A informação foi confirmada pelo site norte-americano, TV Line, na última terça-feira, 11.
A Hasbro ainda acredita na franquia e busca por um novo parceiro para manter a produção da série. A própria Netflix já havia investido na segunda temporada da série Power Rangers: Dino Fury, Power Rangers: Fúria Cósmica e Power Rangers: Agora e Sempre.
Power Rangers foi lançado em 1993, inspirado pela japonesa Super Sentai. A franquia viveu momentos de grande sucesso, e além da série, filmes foram lançados, quadrinhos, jogos e toda uma cadeia de produtos para os fãs.
No Brasil, a série passou na TV aberta, e pertenceu a grade da Globo por quase 20 anos, passando pela Band e até na TV Cultura. E também marcou presença na TV paga, sendo exibida no Cartoon Network e Nickelodeon.

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