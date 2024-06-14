Netflix cancela Power Rangers e série pode ser interrompida após mais de 30 anos

Netflix investia na franquia Power Rangers desde 2021 Crédito: Divulgação/Netflix

Netflix , que vinha investindo na franquia Power Rangers desde 2021, decidiu cancelar a parceria com a Hasbro Entertainment, empresa que possui os direitos da marca Power Rangers, devido ao baixo desempenho das produções. A informação foi confirmada pelo site norte-americano, TV Line, na última terça-feira, 11.

A Hasbro ainda acredita na franquia e busca por um novo parceiro para manter a produção da série. A própria Netflix já havia investido na segunda temporada da série Power Rangers: Dino Fury, Power Rangers: Fúria Cósmica e Power Rangers: Agora e Sempre.

Power Rangers foi lançado em 1993, inspirado pela japonesa Super Sentai. A franquia viveu momentos de grande sucesso, e além da série, filmes foram lançados, quadrinhos, jogos e toda uma cadeia de produtos para os fãs.