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'Tento viver a vida mais normal possível', diz filho de Luciano Huck

Filho mais velho do apresentador global esteve neste sábado (3) no Rock in Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 10:42

Joaquim Huck
Luciano e o filho Joaquim Crédito: Instagram
Filho mais velho de Luciano Huck, Joaquim, 17, passou como um foguete em um dos camarotes do Rock in Rio neste sábado (3). Tão rápido que nem os fãs do casal o reconheceram.
"As pessoas não me reconhecem e eu também tento viver a vida mais normal possível", contou ele, que circulava acompanhado pela namorada e sem segurança no evento carioca.
Joaquim contou que não tem a mesma ideia de seguir o caminho dos pais. Ele trabalha com produção. "Gosto de trabalhar por trás das câmeras. Não quero ser apresentador."

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