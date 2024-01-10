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Saúde

Taís Araujo é internada e fica de fora das gravações do Masked Singer

Com diagnóstico de hérnia de disco lombar, atriz passou por procedimento e recebeu alta já nesta quarta (10); Globo diz que ela retoma gravações semana que vem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 14:32

Taís Araújo alertou Giovanna Ewbank antes de racismo
Taís Araújo foi internada em São Paulo e recebeu diagnóstico de hérnia de disco lombar Crédito: Reprodução/Youtube/GIOH
A atriz Taís Araújo não vai aparecer nos três primeiros episódios de The Masked Singer Brasil 4, da Globo, previsto para estrear no próximo dia 21, com apresentação de Ivete Sangalo.
Ela, que faz parte da bancada de jurados do programa, junto com José Loreto, Sabrina Sato e Paulo Vieira, sentiu dores nas costas na última segunda-feira (8) e foi internada no Sírio-Libanês, em São Paulo.
A informação é confirmada pela Globo e pela assessoria de Taís Araújo à reportagem. A artista precisou passar por um procedimento para resolver o problema. Ela recebeu alta já nesta quarta (10).
Por isso, ela não pôde gravar três primeiras partes do reality musical. Com isso, Taís só vai aparecer como jurada no episódio especial de Carnaval do programa, previsto para ir ao ar em 11 de fevereiro.
"Confirmamos que Taís Araujo deu entrada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira, dia 08 de janeiro, após sentir dores na coluna", diz a nota da assessoria de Taís.
"O diagnóstico das equipes dos doutores Roberto Kalil Filho e Francisco Sampaio Júnior para a causa das dores detectou uma hérnia de disco lombar aguda e, para o tratamento, a atriz foi submetida a um procedimento minimamente invasivo. A atriz já recebe alta hospitalar nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro, para seguir em tratamento domiciliar", conclui o comunicado.
Já segundo a manifestação da Globo, Taís Araújo voltará ao estúdio de gravação na semana que vem, quando estiver recuperada de seu problema.
Ninguém estará no lugar da atriz como jurado fixo, mas assim como em outras temporadas, convidados pontuais vão tentar adivinhar os cantores mascarados. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, gravou participação na última terça (9).

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