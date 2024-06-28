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Novela

Taís Araujo aceita convite da Globo e será protagonista do remake da novela 'Vale Tudo'

Atriz interpretará Raquel, que na versão original foi interpretada por Regina Duarte.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 10:08

Taís Araujo será protagonista do remake da novela 'Vale Tudo'
Taís Araujo será protagonista do remake da novela 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/Instagram/Gilberto Dutra
Taís Araujo vai enfrentar um dos maiores desafio desde que foi contratada pela Globo em 1997. A atriz aceitou oficialmente o convite do diretor Paulo Silvestrini no início desta semana e será a protagonista do remake de "Vale Tudo", que a emissora prepara como grande atração para comemorar seus 60 anos, em 2025.
A atriz interpretará Raquel, que na versão original foi interpretada por Regina Duarte. Além de Silvestrini, José Luiz Villamarim, diretor de teledramaturgia da Globo, se empenhou para que Taís aceitasse o convite.
Autora da novela, Manuela Dias tem em Taís uma de suas atrizes de confiança e também aprovou seu nome para a releitura da produção de Gilberto Braga. Ambas vão repetir a parceria que já ocorreu em "Amor de Mãe" (2019-2021).
Oficialmente, a atriz só poderá confirmar que será protagonista de "Vale Tudo" durante a exibição de "Mania de Você", próxima novela das nove que estreia em setembro, no lugar de "Renascer". A Globo não pretende divulgar nenhum nome antes disso para não atrapalhar o retorno de João Emanuel Carneiro ao horário nobre.

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Ao dizer sim para o papel de Raquel, Taís pensou em especialmente nas camadas da personagem. Pessoas próximas à atriz, ouvidas pelo F5, disseram que ela relutou em aceitar o convite por causa da família, que preferia que ela não fizesse a novela por considerar o papel arriscado.
Taís é o segundo nome confirmado no elenco de "Vale Tudo". O primeiro, como antecipou a Folha de S.Paulo na última segunda (24), é Cauã Reymond. Taís e Cauã têm em comum o fato de que ambos são dos poucos contratados fixos do banco de atores da Globo atualmente. Outros papéis devem ser definidos apenas a partir de agosto.
Além da comemoração de aniversário da Globo, pesou para a decisão de fazer um remake de "Vale Tudo" uma questão mercadológica.
A versão original de 1988 tem qualidade considerada abaixo do padrão adotado pela emissora. As imagens são consideradas escuras, o que impossibilitou reprises em TV aberta e afastou interessados do mercado de televisão estrangeiro de comprarem a produção.
Com a nova versão, a TV aproveita o apelo da história no horário nobre e tem um produto considerado interessante para ser negociado com seus parceiros.
Em sua versão original, "Vale Tudo" contava a história de Raquel, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Gloria Pires. Seu final teve teor de suspense graças à pergunta que fez o Brasil parar: "Quem matou Odete Roitmann?".
Além da exibição original, a trama teve três reprises: uma na Globo em 1992 (quando os padrões de exigência de qualidade de imagens não eram tão altos como a partir da década seguinte) e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018.
Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar da reexibição de "O Clone" (2001), mas os planos foram descartados.

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