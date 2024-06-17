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Maisa vai participar da próxima novela das seis da Globo como antagonista

Produção se chama "Garota do Momento" e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 16:57

Maisa vai participar da próxima novela das seis da Globo como antagonista
Maisa vai participar da próxima novela das seis da Globo, "Garota do Momento" Crédito: Fred Othero/Globo
Maisa está escalada para a próxima novela das seis da Globo. A atriz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que anuncia a novidade.
"Finalmente posso contar para vocês que: sim, vou fazer a próxima novela das seis da Globo", escreveu ela. A produção se chama "Garota do Momento" e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024.
Por meio de comunicado enviado à Folha de S.Paulo, a emissora afirmou que ela vai ser a antagonista, ainda sem nome divulgado.
A trama é de Alessandra Poggi com direção geral de Jeferson De e vai contar a busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950. É nesse percurso que os caminhos da protagonista se cruzam com o da personagem de Maisa.
"Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa."

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