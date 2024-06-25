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Xuxa volta à Globo e ganha novo quadro no 'Fantástico"

Apresentadora está de volta à emissora após 10 anos. Confira mais detalhes do novo quadro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 16:54

Xuxa está de volta à TV Globo
Xuxa está de volta à TV Globo Crédito: Reginaldo/Globo
O bom filho à casa torna e a Xuxa voltou para a Globo! Muita ligada à causa animal, a cantora reestreia com um quadro no Fantástico sobre doação de animais domésticos. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, após se reunir com o diretor-geral Amauri Soares, ficou decidida a nova proposta, que agora terá os detalhes acertados pela equipe de Jornalismo.
Ainda de acordo com informações do portal, a ideia do novo programa dominical será unir tutores e animais, gerando assim um "match". No entanto, o quadro ainda não há previsão de estreia, mas ela deve ocorrer ainda em 2024. 
Vale lembrar que Xuxa e Globo encerraram contrato no fim de 2014. Após isso ela teve uma passagem pela Record.

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