Xuxa volta à Globo e ganha novo quadro no 'Fantástico"

Xuxa está de volta à TV Globo Crédito: Reginaldo/Globo

O bom filho à casa torna e a Xuxa voltou para a Globo! Muita ligada à causa animal, a cantora reestreia com um quadro no Fantástico sobre doação de animais domésticos. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, após se reunir com o diretor-geral Amauri Soares, ficou decidida a nova proposta, que agora terá os detalhes acertados pela equipe de Jornalismo.

Ainda de acordo com informações do portal, a ideia do novo programa dominical será unir tutores e animais, gerando assim um "match". No entanto, o quadro ainda não há previsão de estreia, mas ela deve ocorrer ainda em 2024.