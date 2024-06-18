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Lázaro Ramos diz qual foi lugar 'mais estranho' em que já fez sexo e surpreende Taís Araújo

Casal contou intimidades amorosas em programa nesta terça-feira (18). "Não foi comigo", disse a atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 17:22

Lázaro Ramos (ator) e Taís Araújo (atriz)
Lázaro Ramos e Taís Araújo participaram  do podcast Surubaum Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Taís Araújo ficou surpresa ao saber qual foi o lugar "mais estranho" em que o marido Lázaro Ramos já fez sexo. Ao ser perguntado por Bruno Gagliasso, no podcast Surubaum, o ator relembrou experiências de quado ainda não era casado com a atriz.
"Qual foi o lugar mais estranho que vocês já fizeram?", perguntou Gagliasso. "No ponto de ônibus", respondeu Lázaro. "No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo. A ponto de não conseguir segurar, tava bom o negócio", foi a reação de Taís.
O baiano explicou as circunstâncias do sexo em local inesperado: "Não é conseguir segurar. É porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada 'pernoitão', que é um ônibus que só passa às três da manhã".
Taís e Lázaro são os convidados desta terça-feira (18) do programa de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O episódio vai ao no ar às 19h no canal de Giovanna no YouTube.
@canalgioh

Só um pouquinho do que rolou no programa de hoje! 🤭 #canalgioh #surubaum #giohnoyoutube

♬ som original - Canal Gioh

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