Lázaro Ramos diz qual foi lugar 'mais estranho' em que já fez sexo e surpreende Taís Araújo

Lázaro Ramos e Taís Araújo participaram do podcast Surubaum Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Taís Araújo ficou surpresa ao saber qual foi o lugar "mais estranho" em que o marido Lázaro Ramos já fez sexo. Ao ser perguntado por Bruno Gagliasso, no podcast Surubaum, o ator relembrou experiências de quado ainda não era casado com a atriz.

"Qual foi o lugar mais estranho que vocês já fizeram?", perguntou Gagliasso. "No ponto de ônibus", respondeu Lázaro. "No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo. A ponto de não conseguir segurar, tava bom o negócio", foi a reação de Taís.

O baiano explicou as circunstâncias do sexo em local inesperado: "Não é conseguir segurar. É porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada 'pernoitão', que é um ônibus que só passa às três da manhã".

Taís e Lázaro são os convidados desta terça-feira (18) do programa de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O episódio vai ao no ar às 19h no canal de Giovanna no YouTube.