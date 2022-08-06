Podcast

"Sem mim, não existiria Anitta", dispara Naldo Benny

Cantor é detonado ao afirmar que abriu caminho internacional para intérprete do hit 'Envolver'
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 09:07

Crédito: Reprodução/Youtube
Uma entrevista recente de Naldo Benny, 43 revoltou os fãs de Anitta. O cantor se autoproclamou como um dos pioneiros da junção do funk com o pop nos início dos anos 2000 e que foi graças a ele que novos artistas trilharam no novo caminho, inclusive Anitta. Intérprete de hits como "Chantilly" e "Me Chama Que Eu Vou", ele até citou uma frase dita por uma amiga: "Sem Naldo, não existiria Anitta".
"Eu vendia um show uma semana e falava para a minha empresária colocar 20 mil e eu ia lá e fazia. Os caras pagavam. Na semana seguinte, essas pessoas voltavam e pediam outro show, eu falava para colocar 30 mil e eles pagavam. Visto a camisa e digo que eu fui o cara que virei o funk para para o funk pop. Quando eu gravei o meu primeiro DVD, em 2011, que não existia Anitta, Ludmilla... Não existia ninguém. Eu fiz o funk virar uma indústria, industrializei o gênero", disparou o cantor.
Naldo ainda disse em entrevista ao Barba Cast que ajudou a aumentar os cachês dos funkeiros quando só os sertanejos e o cantores de axé faturavam alto com shows. Ele lembrou também que foi o primeiro a traçar uma carreira nos Estados Unidos. "Em 2008, eu dava entrevistas dizendo: 'vou ter uma casa em Miami, vou fazer uma carreira internacional, começando em Miami, para o público latino [que reside por lá]. A Anitta seguiu isso", comentou ele, que recebeu muitas críticas dos fãs da cantora.
"Naldo precisou andar para Anitta correr", debochou um seguidor da funkeira. "Falar que a Anitta e Ludmilla precisam agradecer a ele o sucesso das duas... Nossa! É muito autoestima do Naldo", comentou o segundo internauta e o terceiro completou questionando: "Ele está brincando?".
Vale lembrar que ao podcast Inteligência Limitada, a ex-empresária de Anitta, Kamilla Fialho, enalteceu o cantor. "Naldo sempre teve uma cabeça voltada ao pop. Ele é um anfitrião, foi ele quem virou a chave. Se ele não tivesse surgido, talvez a Anitta não viesse no mesmo embalo", destacou ela e Naldo concordou.

