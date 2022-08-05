'Não tenho medo da morte, tenho medo de ficar improdutivo', dizia Jô Soares

Jô Soares faleceu na madrugada deste sexta Crédito: Divulgação

Com a morte do apresentador Jô Soares, uma entrevista do também humorista ao programa Provoca (TV Cultura), de Marcelo Tas, voltou a repercutir nas redes sociais. No trecho, Jô fala sobre a morte e afirma não temê-la.

"Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo -sempre tive, aliás- é de ficar improdutivo. Agora de morrer? Eu já vivi 82 anos, só espero morrer assim... Acabou, gastou, apagou o 'Gaslight'", disse ele, na conversa que foi ao ar em março de 2020.

"Quando chegar o momento que Deus falar assim para você 'não querendo te interromper, mas já te interrompendo' e te levar para ficar lá com ele, que memória você espera ter deixado?", questionou então Tas. "A alegria", respondeu Jô.

"Mais profundamente, deixado a esperança em algumas pessoas, que eu pude contribuir com a melhoria de algumas pessoas", completou o apresentador, que comandou durante 16 anos o Programa do Jô, na Rede Globo.