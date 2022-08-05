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Memórias

'Não tenho medo da morte, tenho medo de ficar improdutivo', dizia Jô Soares

Trecho de entrevista do apresentador volta a repercutir após seu falecimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 13:02

Jô Soares faleceu na madrugada deste sexta
Jô Soares faleceu na madrugada deste sexta Crédito: Divulgação
Com a morte do apresentador Jô Soares, uma entrevista do também humorista ao programa Provoca (TV Cultura), de Marcelo Tas, voltou a repercutir nas redes sociais. No trecho, Jô fala sobre a morte e afirma não temê-la.
"Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo -sempre tive, aliás- é de ficar improdutivo. Agora de morrer? Eu já vivi 82 anos, só espero morrer assim... Acabou, gastou, apagou o 'Gaslight'", disse ele, na conversa que foi ao ar em março de 2020.
"Quando chegar o momento que Deus falar assim para você 'não querendo te interromper, mas já te interrompendo' e te levar para ficar lá com ele, que memória você espera ter deixado?", questionou então Tas. "A alegria", respondeu Jô.
"Mais profundamente, deixado a esperança em algumas pessoas, que eu pude contribuir com a melhoria de algumas pessoas", completou o apresentador, que comandou durante 16 anos o Programa do Jô, na Rede Globo.
O apresentador e humorista Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A morte foi confirmada por sua ex-companheira, Flávia Pedras Soares, porém a causa ainda não foi divulgada.

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