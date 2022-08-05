Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Entrevista de Jô com Nair Belo, Hebe e Lolita repercute após morte do humorista
Homenagem

Entrevista de Jô com Nair Belo, Hebe e Lolita repercute após morte do humorista

Internautas voltaram a postar a entrevista memorável do humorista com as três amigas realizada em 2000
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 09:54

Internautas lembram da entrevista memorável de Jô Soares com as amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues
Internautas lembram da entrevista memorável de Jô Soares com as amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues Crédito: Reprodução/TV Globo
A entrevista - bem humorada - de Jô Soares com as amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues foi lembrada pelos internautas para lamentar o falecimento do artista. Jô morreu aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira (5), em São Paulo.
O extinto "Programa do Jô" (TV Globo) exibiu pela primeira vez a entrevista com as atrizes em 2000, mas reprisou em 2012 para homenagear a apresentadora Hebe Camargo, que havia falecido no mesmo ano. Na ocasião, o humorista mostrou diversas imagens da trajetória de Hebe.
Nas redes sociais, várias pessoas comentaram a entrevista. “Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa do Jô é uma dos melhores momentos da televisão brasileira”, disse um internauta. “Isso aqui é patrimônio histórico”, escreveu outro perfil.

MORTE

Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5) aos 84 anos. A informação foi confirmada por sua ex-mulher, Flavia Pedras, nas redes sociais.
Segundo o site Memória Globo, Jô, que era filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares, mudou-se com a família aos 12 anos, para a Europa. Poliglota, chegou a pensar em seguir a carreira diplomática, mas seu fascínio pelo teatro falou mais alto, ainda nos anos em que estudava na Suíça.
Começou a trabalhar na TV Record, em 1961, em São Paulo. Além de escrever o Simonetti Show, atuava em programas como o La Reuve Chic, Jô Show, Quadra de Azes (ao lado de Zilda Cardoso, Darlene Everson e Cauby Peixoto), Show do Dia 7 e Você é o Detetive. Jô Soares também interpretou o mordomo de A Família Trapo, seriado que escrevia com Carlos Alberto de Nóbrega. No final dos anos 1980 estreou seu talk show no SBT e depois seguiu para a TV Globo onde ficou por 16 anos.

Veja Também

Relembre alguns dos bordões de Jô Soares

Famosos fazem homenagens a Jô Soares, morto aos 84 anos

Jô Soares foi um exibido assumido, um diplomata em pleno showbusiness

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estúdios globo Famosos globo Hebe Camargo Humor Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados