Entrevista de Jô com Nair Belo, Hebe e Lolita repercute após morte do humorista

A entrevista - bem humorada - de Jô Soares com as amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues foi lembrada pelos internautas para lamentar o falecimento do artista. Jô morreu aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira (5), em São Paulo.
O extinto "Programa do Jô" (TV Globo) exibiu pela primeira vez a entrevista com as atrizes em 2000, mas reprisou em 2012 para homenagear a apresentadora Hebe Camargo, que havia falecido no mesmo ano. Na ocasião, o humorista mostrou diversas imagens da trajetória de Hebe.
Nas redes sociais, várias pessoas comentaram a entrevista. “Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa do Jô é uma dos melhores momentos da televisão brasileira”, disse um internauta. “Isso aqui é patrimônio histórico”, escreveu outro perfil.
MORTE
Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5) aos 84 anos. A informação foi confirmada por sua ex-mulher, Flavia Pedras, nas redes sociais.
Segundo o site Memória Globo, Jô, que era filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares, mudou-se com a família aos 12 anos, para a Europa. Poliglota, chegou a pensar em seguir a carreira diplomática, mas seu fascínio pelo teatro falou mais alto, ainda nos anos em que estudava na Suíça.
Começou a trabalhar na TV Record, em 1961, em São Paulo. Além de escrever o Simonetti Show, atuava em programas como o La Reuve Chic, Jô Show, Quadra de Azes (ao lado de Zilda Cardoso, Darlene Everson e Cauby Peixoto), Show do Dia 7 e Você é o Detetive. Jô Soares também interpretou o mordomo de A Família Trapo, seriado que escrevia com Carlos Alberto de Nóbrega. No final dos anos 1980 estreou seu talk show no SBT e depois seguiu para a TV Globo onde ficou por 16 anos.