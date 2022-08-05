Entrevista de Jô com Nair Belo, Hebe e Lolita repercute após morte do humorista

Internautas lembram da entrevista memorável de Jô Soares com as amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues Crédito: Reprodução/TV Globo

O extinto "Programa do Jô" (TV Globo) exibiu pela primeira vez a entrevista com as atrizes em 2000, mas reprisou em 2012 para homenagear a apresentadora Hebe Camargo, que havia falecido no mesmo ano. Na ocasião, o humorista mostrou diversas imagens da trajetória de Hebe.

Nas redes sociais, várias pessoas comentaram a entrevista. “Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa do Jô é uma dos melhores momentos da televisão brasileira”, disse um internauta. “Isso aqui é patrimônio histórico”, escreveu outro perfil.

Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa do Jô é uma dos melhores momentos da televisão brasileira



Obrigada Jô Soares pela grandiosa trajetória na tv brasileira. Descansa em Paz pic.twitter.com/iTgtNCFQQ5 — SENHOR SOLTEIRO (@danielnascis) August 5, 2022

Eu já perdi as contas de quantas vezes já vi a entrevista de Nair Bello, Lolita Rodrigues e Hebe com o Jô Soares. Isso aqui é patrimônio histórico! pic.twitter.com/5ESoKJ0KqL — PEDRAO (@Itspedrito) August 5, 2022

MORTE

Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5) aos 84 anos. A informação foi confirmada por sua ex-mulher, Flavia Pedras, nas redes sociais.

Segundo o site Memória Globo, Jô, que era filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares, mudou-se com a família aos 12 anos, para a Europa. Poliglota, chegou a pensar em seguir a carreira diplomática, mas seu fascínio pelo teatro falou mais alto, ainda nos anos em que estudava na Suíça.