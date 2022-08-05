'Jô Soares é fundamental na minha vida, ele me mudou', diz Claudia Raia

Claudia Raia sobre Jô Soares: "Ele representava tanta coisa para mim pessoalmente" Crédito: GNT

A atriz Claudia Raia, 55, foi mais uma das celebridades que prestou homenagens ao apresentador e humorista Jô Soares, morto na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos. "É muito difícil para mim falar do Jô no passado. Ele foi, e continuará sendo, um dos grandes amores da minha vida", disse ela.

"Meu amor, pai, companheiro, conselheiro, amigo... Ele representava tanta coisa para mim pessoalmente. É tão difícil pensar que ele não está mais nesse plano, mas me acalenta saber que ele sempre soube o quanto é fundamental na minha vida, o quanto ele me mudou e que sem ele provavelmente não haveria a artista Claudia Raia", disse.

"Sempre fazia questão de exaltá-lo, porque ele sempre mereceu todas as honras, seja pelo profissional que ele sempre foi, seja pelo ser humano sensível, gentil e atencioso que ele sempre foi também. Jô era genial em tudo: no trabalho, na relação com as outras pessoas, na atenção que dava a todos."

Cultura brasileira

A atriz disse que ele marcou a história da arte e da cultura brasileira. "Grande entrevistador, diretor, autor e um ator com uma versatilidade incomparável. Ele marcou a vida de todos nós, brasileiros. Sua partida deixa um vazio enorme. Sua falta já está sendo muita sentida", completou.

Raia e Jô namoraram durante quase dois anos, de 1984 a 1986. Na época, a atriz tinha 17 anos e o apresentador 30. Ela já chegou a comentar que ficou mal com o término, já que o humorista que decidiu por um fim na relação.