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Amizade

'Jô Soares é fundamental na minha vida, ele me mudou', diz Claudia Raia

A atriz foi mais uma das celebridades que prestou homenagens ao apresentador e humorista Jô Soares, morto na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 16:46

Claudia Raia
Claudia Raia sobre Jô Soares: "Ele representava tanta coisa para mim pessoalmente" Crédito: GNT
A atriz Claudia Raia, 55, foi mais uma das celebridades que prestou homenagens ao apresentador e humorista Jô Soares, morto na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos. "É muito difícil para mim falar do Jô no passado. Ele foi, e continuará sendo, um dos grandes amores da minha vida", disse ela.
"Meu amor, pai, companheiro, conselheiro, amigo... Ele representava tanta coisa para mim pessoalmente. É tão difícil pensar que ele não está mais nesse plano, mas me acalenta saber que ele sempre soube o quanto é fundamental na minha vida, o quanto ele me mudou e que sem ele provavelmente não haveria a artista Claudia Raia", disse. 
"Sempre fazia questão de exaltá-lo, porque ele sempre mereceu todas as honras, seja pelo profissional que ele sempre foi, seja pelo ser humano sensível, gentil e atencioso que ele sempre foi também. Jô era genial em tudo: no trabalho, na relação com as outras pessoas, na atenção que dava a todos."

Cultura brasileira

A atriz disse que ele marcou a história da arte e da cultura brasileira. "Grande entrevistador, diretor, autor e um ator com uma versatilidade incomparável. Ele marcou a vida de todos nós, brasileiros. Sua partida deixa um vazio enorme. Sua falta já está sendo muita sentida", completou.
Raia e Jô namoraram durante quase dois anos, de 1984 a 1986. Na época, a atriz tinha 17 anos e o apresentador 30. Ela já chegou a comentar que ficou mal com o término, já que o humorista que decidiu por um fim na relação.
No Instagram, ela também compartilhou um longo texto de homenagem para o ex-namorado e amigo, ao lado de registros com ele. "Sabe aquelas pessoas que a gente acha que estarão sempre aqui, que são eternas? Jô era uma dessas pessoas para mim", escreveu.

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