Miss Brasil Mundo 2022: Amazonas vence e ES fica em segundo

Na noite desta quinta-feira (4) aconteceu a final do Miss Brasil Mundo 2022. Na ocasião, quem conquistou o título foi Leticia Frota, 20, representante de Manaus e Miss Amazonas.

Letticia Frota foi coroada Miss Brasil Mundo na noite de quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/Instagram @letticiafrota

O concurso contou com 36 participantes, e pela primeira vez a faixa foi dada ao Amazonas. O pódio foi representado por Gaby Araújo, do Espírito Santo, em segundo lugar e Ana Carolina Manginelli, de São Paulo, em terceiro.

Com o título, Leticia se prepara para representar o Brasil no Miss World (Miss Mundo em português), previsto para ocorrer no fim deste ano, nos Estados Unidos.