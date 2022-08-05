Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Miss Brasil Mundo 2022: Amazonas vence e ES fica em segundo

Gaby Araújo, vice-campeã, quase trouxe mais um título de um concurso de beleza nacional para o Estado. No mês passado, a capixaba Mia Mamede venceu o título de Miss Universo Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 13:58

Na noite desta quinta-feira (4) aconteceu a final do Miss Brasil Mundo 2022. Na ocasião, quem conquistou o título foi Leticia Frota, 20, representante de Manaus e Miss Amazonas.
Letticia Frota foi coroada Miss Brasil Mundo na noite de quinta-feira (4)
Letticia Frota foi coroada Miss Brasil Mundo na noite de quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/Instagram @letticiafrota
O concurso contou com 36 participantes, e pela primeira vez a faixa foi dada ao Amazonas. O pódio foi representado por Gaby Araújo, do Espírito Santo, em segundo lugar e Ana Carolina Manginelli, de São Paulo, em terceiro.
Com o título, Leticia se prepara para representar o Brasil no Miss World (Miss Mundo em português), previsto para ocorrer no fim deste ano, nos Estados Unidos.
Natural de Manaus, Leticia é modelo, influenciadora digital e estudante de Psicologia. No Instagram, ela foi prestigiada no perfil do concurso e está recebendo o carinho do público nos comentários.

Veja Também

Mia Mamede retorna a Vitória após vencer Miss Universo Brasil

Miss Universo Brasil: "Essa coroa é nossa", diz capixaba Mia Mamede

Capixaba Mia Mamede é eleita Miss Universo Brasil 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Miss Brasil Miss Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa
Imagem de destaque
'Estamos nos tornando indiferentes à violência', alerta Papa Leão XIV na Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados