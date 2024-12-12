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Saúde

Preta Gil fará nova cirurgia após resposta insatisfatória à quimioterapia

Cirurgia tem a intenção de remover um tumor, já que o tratamento oncológico não teria surtido o efeito esperado pelos médicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:08

Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução @pretagil
Preta Gil revelou que fará um procedimento cirúrgico no próximo domingo, dia 15. A cirurgia tem a intenção de remover um tumor, já que o tratamento oncológico que a artista realizara não teria surtido o efeito esperado pelos médicos. A informação foi publicada por ela em suas redes sociais na noite de quarta-feira, 12.
"[A quimioterapia] não foi tão eficaz quanto os médicos esperavam, e eu também [não esperava]", começou. O câncer com que a filha de Gilberto Gil trata está localizado na região abdominal. Diagnosticada em 2023, ela passou por um período de remissão da doença até agosto de 2024, quando descobriu novos tumores no peritônio e no ureter.
Após a descoberta da ineficácia nas sessões de quimioterapia, Preta foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York. "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

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Segundo ela, é importante "buscar alternativas" para o tratamento com drogas e procedimentos que ainda não estão disponíveis no Brasil: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia]".
"Eu vou ter essa consulta e espero que eu tenha boas notícias", completou.Nesta quinta-feira, 12, ela compartilhou que estaria arrumando as malas para retornar ao Brasil. Por fim, pediu para que os seguidores enviassem "boas vibrações": "Eu sempre recebo muita energia positiva de vocês e eu não sei ser diferente, não sei fazer as coisas escondidas e em segredo".

O caso de Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.
À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.
Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.
Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter. O tratamento de Preta é realizado atualmente no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

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