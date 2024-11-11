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Após nova cirurgia, Preta Gil conta que já está em casa

A cantora Preta Gil contou para os seguidores das redes sociais que voltou para a casa após precisar passar por uma nova cirurgia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 09:37

A cantora Preta Gil
A cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil, 50, que contou ter passado por uma nova cirurgia na última sexta-feira (8), revelou no domingo (10) que já está em casa.
Preta publicou uma imagem nos seus stories na tarde do domingo (10) com a novidade. "Em casa, graças a Deus."
A cantora teve de substituir seu cateter, que estava entupido com cálculos renais. "neste sábado (9), senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. neste domingo (10), precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J", explicou ela, por meio de vídeo publicado no Instagram.
Ao informar sobre a cirurgia, Preta afirmou que estava se recuperando bem do procedimento. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital. Tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!"

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