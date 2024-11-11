Após ter alta, Preta Gil é novamente hospitalizada

Preta Gil durante entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/Globo

Preta Gil, 50, voltou a ser hospitalizada nesta segunda-feira (11), após ter recebido alta no último domingo (10).

A cantora contou que, pouco depois de voltar para casa, sentiu dores na região renal e tornou a procurar a clínica. "Ontem eu postei que estava em casa, me precipitei. Cheguei em casa e comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei pro hospital", revelou ela, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Preta já está sendo medicada e ficará mais alguns dias em observação até a recuperação ser completa. "Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias, pra não correr esse risco de sentir dor em casa. Então, aqui estou eu de volta. Agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar."