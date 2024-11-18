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Preta Gil recebe alta hospitalar após infecção e pedras nos rins

Cantora ficou oito dias internada e postou um vídeo no seu Instagram, no qual também falou sobre sessão de quimioterapia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 09:16

Preta Gil passou por duas internações desde o início do mês devido a complicações renais
Preta Gil passou por duas internações desde o início do mês devido a complicações renais Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
Preta Gil voltou para casa depois de oito dias de internação devido a uma infecção nos rins e ao tratamento de cálculos renais. A cantora postou um vídeo em seu Instagram neste domingo, 17, para informar os fãs sobre a sua saúde.
Gil recebeu o diagnóstico de pielonefrite, uma infecção bacteriana no rim, e foi ao hospital. Quatro dias depois recebeu alta, mas precisou ser internada novamente após sentir dor. Exames mostraram que a artista estava com uma obstrução no cateter usado para drenar a urina do rim para a bexiga, estrutura usada para tratar cálculos renais.
"Esse problema também foi resolvido", disse Gil. "Agora volto à uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia da semana passada, mas estou bem."
A artista disse ainda que no dia 26 voltará a fazer exames para avaliar como seu corpo respondeu à quimioterapia. Gil está tratando um câncer colorretal.

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